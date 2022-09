Quest’autunno ci vestiremo di jeans dalla testa ai piedi: la tendenza moda è total denim L’indicazione che arriva dalle passerelle Autunno/Inverno 2022 è chiara: total denim o niente. Il jeans diventa il miglior alleato di stile e si indossa anche di sera.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Alexander McQueen, Act n°1, Burberry

Tra le foto simbolo della moda anni Duemila ce n'è una particolarmente iconica: Justin Timberlake e Britney Spears, la power couple dell'epoca, sul red carpet degli American Music Awards vestiti di jeans dalla testa ai piedi. Era il 2001 e oggi, più di vent'anni dopo, la tendenza total denim torna in passerella più forte che mai. Da Alexander McQueen a Versace, la tela blu più famosa della moda viene tagliata in cappelli, cappotti, camicie e perfino abiti da sera. Come costruire un impeccabile look total denim evitando l'effetto tuta da lavoro? Una guida pratica per outfit e abbinamenti seguendo le tendenze delle sfilate Autunno/Inverno 2022-23.

I look total denim visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2022

Pratico, robusto, versatile. Il denim, nato come tessuto da lavoro, ha conquistato la moda per la sua estrema capacità di adattarsi a tutto e a tutti. I blue jeans sono il capo democratico per eccellenza: genderless e senza età, forse non c'è essere umano che non li abbia indossati almeno una volta nella vita. La moda dell'autunno 2022 si è innamorata dei look genderfluid in denim e le passerelle si sono tinte blu (perfino quella Haute Couture di Balenciaga).

Look total denim Balenciaga Haute Couture Autunno/Inverno 2022–23

Dimenticatevi, però, il classico abbinamento giacca di jeans e cinquetasche: la moda dell'autunno scompone e ricompone la tela di jeans in varianti sofisticate, glamour o concettuali. Kenzo immagina una collegiale chic con longuette, basco e giacca ricamata, mentre Alexander McQueen scolpisce un abito con la gonna a ruota riutilizzando tutti gli elementi tipici del jeans, impunture a contrasto e bottoni inclusi.

Il look total denim di Kenzo

Il jeans sa essere casual e rilassato, ma non per questo non può essere declinato in versione chic: Dior manda in passerella completi in denim scuro tagliati come un tailleur, indossati con camicette bon ton e scarpe con il tacco basso.

Giacca e pantaloni in jeans, Dior

Come indossare il jeans per la moda dell'autunno 2022

L'indicazione che arriva dalle passerelle invernali è chiara: o total denim, o niente. Il jeans è perfetto per l'autunno: è versatile e ha la giusta consistenza per le giornate autunnali in cui il tempo cambia velocemente. La versione più semplice è puntare sul coordinato: giacca e camicia dello stesso lavaggio della longuette, o top bustier abbinati ai pantaloni cargo. Il jeans poi ha una caratteristica unica: è blu, ma viene universalmente considerato neutro. Via libera quindi a accessori fluo o stampe psichedeliche per spezzare l'insieme.

Due look in jeans firmati Versace

Si può anche giocare sulle sovrapposizioni, ma occhio all'armonia d'insieme: meglio puntare su caratteristiche simili, come colore lavaggio o effetto used. Di giorno sbizzarritevi con t-shirt stampate o felpe college, di sera il jeans splende con top gioiello, borsette di cristalli e dettagli scintillanti. Il rientro al lavoro non è mai stato così glamour!