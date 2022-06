Ilary Blasi chiude L’isola dei famosi in bianco: in finale brilla con la collana-cintura di cristalli Ieri sera è andata in onda la finale de L’isola dei famosi e a trionfare è stato Nicolas Vaporidis, definito il “naufrago perfetto”. La padrona di casa Ilary Blasi ha puntato tutto sul total white, brillando con un’audace collana-cintura tempestata di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è conclusa la nuova e fortunatissima edizione de L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che quest'anno è stato prolungato di qualche settimana, costringendo i concorrenti a rimanere sulle spiagge deserte dei Caraibi un po' in più rispetto al previsto. A trionfare è stato Nicolas Vaporidis, che puntata dopo puntata ha dimostrato di essere il naufrago perfetto. A condurre per la seconda stagione consecutiva il programma è stata Ilary Blasi che, accompagnata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ha dato ancora una volta prova di grande ironia. Per la finale poteva mai rinunciare al glamour e alla sensualità? Assolutamente no: ecco cosa ha indossato.

L'abito bianco con lo spacco di Ilary Blasi

Sul palco de L'isola dei famosi Ilary Blasi è riuscita ancora una volta a sorprendere il pubblico con la sua esuberanza ma è durante la finale che ha dato il meglio di lei. Dopo i completi di cristalli, i look total red e i coordinati rosa in pieno stile Barbie Girl, per l'ultima puntata è "andata in bianco". Ha infatti puntato sul total white, un vero e proprio must dell'estate, indossando un lungo abito candido. Per la precisione ha scelto un modello con le maniche lunghe, la scollatura profonda e la gonna a portafoglio dal taglio asimettrico, la cui particolarità stava nel un profondo spacco laterale che ha lasciato le gambe in mostra.

Ilary Blasi in total white per la fiale

Ilary Blasi con le scarpe in pvc

A fare la differenza nel look sfoggiato da Ilary Blasi durante la finale de L'isola dei famosi sono stati gli accessori, che sono riusciti ad aggiungere un tocco scintillante e appariscente all'outfit monocromatico. La conduttrice ha infatti arricchito la scollatura con una collana-cintura ricoperta di cristalli, un gioiello rigido che partiva dal collo (tanto da impedirle di abbassare la testa) e finiva intorno alla vita.

La collana di cristali di Ilar Blasi

Non ha rinunciato ai tacchi a spillo, indossando dei décolleté in pvc di Le Silla, per la precisione il modello Petalo col tallone argentato (prezzo 637 euro). Per quanto riguarda l'acconciatura, la Blasi ha tenuto i capelli legati in un elegante raccolto, mettendo così in risalto il make-up curato e marcato.