Ilary Blasi in rosso fuoco a L’isola dei famosi: per la semifinale indossa corsetto e orecchini a cuore Ieri sera è andata in onda la semifinale de L’isola dei famosi e la conduttrice Ilary Blasi ha ancora una volta dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sul rosso fuoco, abbinando un completo col corsetto a degli appariscenti orecchini coi cuori.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova edizione de L'isola dei famosi volge al termine: i naufraghi sono in Honduras ormai da mesi e, dopo aver accettato di rimanere al reality nonostante il prolungamento di qualche settimane, ora vedono finalmente la "luce in fondo al tunnel". Ieri sera è andata in onda la semifinale e si sono scoperti i nomi dei finalisti, da Carmen di Pietro a Nicolas Vaporidis, fino ad arrivare a Mercedes Hengel. La protagonista indiscussa della diretta è stata però Ilary Blasi, che per la centesima puntata dell'era Mediaset ha infuocato il palco con un audace look rosso: ecco chi ha firmato abito, scarpe e accessori della conduttrice.

Chi ha firmato il completo rosso di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha ormai abituato i fan de L'isola dei famosi ai suoi look audaci, sensuali e appariscenti ma è per la semifinale che ha scelto qualcosa che non poteva passare inosservato. Sebbene avesse già puntato sul total red in passato, questa volta è riuscita a fare di meglio. La conduttrice si è affidata allo stilista Alberto Audenino, che per lei ha realizzato un iper femminile completo in rosso fuoco. La "padrona di casa" ha abbinato un'aderentissima gonna a tubo a vita alta a un bustier-corsetto, un modello strapless rigido e steccato, a punta sia sul davanti che sui lati del décolleté. A primo impatto sembrava essere un abito "unico" ma, se visto da dietro, si scopriva che in realtà i due capi erano staccati.

Ilary Blasi in Alberto Audenino

Ilary Blasi con scarpe di vernice e gioielli scintillanti

A completare l'outfit total red non potevano mancare gli accessori coordinati e appariscenti. Ilary ha infatti sfoggiato un paio di décolleté di vernice rossa col vertiginoso tacco a spillo firmati Le Silla e una serie di scintillanti gioielli di De Liguoro, primi tra tutti i maxi pendenti decorati con perle e cuori. Per quanto riguarda l'acconciatura, si è affidata alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani, che ha pensato bene di evitare le pieghe sciolte, preferendo un intricato raccolto intrecciato e tirato con un ciuffo laterale che cadeva sulla guancia. Per la finale che andrà in onda lunedì prossimo la Blasi riuscirà a dare ancora una volta il meglio di lei?