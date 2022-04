Ilary Blasi veste griffata dalla testa ai piedi: quanto costano cappello e stivali Ilary Blasi ama gli accessori griffati: la sua Maison del cuore è Chanel. Nell’ultima foto condivisa su Instagram sfoggia due creazioni del brand il cui valore è di migliaia di euro.

A cura di Giusy Dente

In tv siamo abituati a vedere Ilary Blasi vestita sempre in modo estremamente glamour e impeccabile. La conduttrice ha uno stile molto particolare, tutto suo, che riesce a personalizzare pur rimanendo in linea con le tendenze del momento. L'anno scorso, per esempio, aveva ammaliato il pubblico de L'Isola dei Famosi con un guardaroba fatto soprattutto di abiti lunghi, velluto, crop top che lasciavano la pancia scoperta. Anche quest'anno è al timone del reality. Sta puntando su outfit tutti diversi tra loro, ma con un filo conduttore: hanno in comune l'effetto scintillante. Puntata dopo puntata la scelta sta cadendo sempre su cristalli, glitter e paillettes sia sugli accessori che sul vestiario: insomma, sta facendo davvero di tutto per brillare! Ma quando è lontana dalle telecamere qual è il suo stile? Sicuramente se c'è una cosa a cui proprio non sa rinunciare sono i capi griffati e di lusso.

Ilary Blasi e la passione per il lusso

Ilary Blasi ama gli accessori di lusso e i capi griffati. Scarpe e borse sono la sua grande passione e ci sono alcune Maison in particolare che ricorrono nei suoi outfit. Chanel è uno dei brand che ha sfoggiato più spesso negli anni. È a tal punto nel suo cuore, da aver chiamato una delle figlie Chanel, proprio come la famosa stilista francese. Alcuni esempi? Di Chanel era la pochette in velluto nero ricevuta come regalo di Natale nel 2020: era in vendita a 5.500 euro. Ma possiede anche una Maxi Jumbo Vintage in velluto bordeaux con iconica doppia C sulla chiusura: ha un prezzo di circa 4.500 euro. Fanno parte della sua nutrita e costosissima collezione anche una rarissima Kelly bag di Hermès in pelle di coccodrillo bianca da oltre 300.000 euro e un'altra Kelly da "appena" 14.000 euro.

in foto: cappello Chanel

Gli accessori firmati Chanel di Ilary Blasi

Nell'ultima foto condivisa nelle Instagram Stories, Ilary Blasi indossa ancora una volta non uno bensì due accessori Chanel. Si tratta di un cappello e un paio di stivali. Questi ultimi sono un modello da pioggia in plastica e presentano l'iconico logo con doppia C incrociata bianco, su base nera. Alcuni rivenditori online vendono un modello simile a 1647 euro, ma è presente anche nella collezione Autunno-Inverno 2022-23 (disponibile in boutique da settembre). Anche il cappello è immediatamente riconoscibile grazie al logo ripetuto sull'intera superficie. È un modello bucket, da pescatore, che online costa 1.356 euro. Il valore totale dei due accessori supera quindi i 3000 euro.