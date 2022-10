Ilary Blasi a pranzo con la figlia Chanel: la domenica in famiglia è colorata e griffata Ilary Blasi ha passato la domenica in famiglia con le sorelle e con la figlia Chanel Totti. Sebbene abbia puntato su un look casual, non ha rinunciato alle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è finita al centro del gossip più spietato da quando ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti. Dopo il primo e unico comunicato stampa, però, ha deciso di rimanere in silenzio sulla questione, parlerà solo una volta arrivata in tribunale, anche se le recenti accuse del suo ex marito sono state decisamente pesanti. Sui social fa come se nulla fosse accaduto e continua a documentare la sua normale quotidianità. La scorsa domenica, ad esempio, l'ha passata con la famiglia e, tra un pranzo gustoso e un selfie con Chanel, ha colto l'occasione per sfoggiare il nuovo look casual e griffato.

Ilary Blasi, il selfie con Chanel Totti

L'avevamo lasciata in reggiseno e mascherina sugli occhi poco dopo il risveglio, ora ritroviamo Ilary Blasi alle prese con il relax domenicale in compagnia della famiglia. Da quando si è separata da Francesco Totti si sta dedicando molto alle sorelle e ai figli, dando prova del fatto che sono loro la sua "ancora di salvezza". Quale migliore occasione del giorno di riposo lavorativo per organizzare un pranzo con le persone care? È proprio quanto fatto dalla conduttrice, che ha colto l'occasione per fotografarsi al fianco della figlia Chanel. La ragazzina sta crescendo e le somiglia sempre di più, tanto che le due potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle.

Il top fucsia è di Genny

Il look casual di Ilary Blasi

Cosa ha indossato Ilary per la domenica in famiglia? Sebbene abbia puntato su un look comodo e casual, non ha rinunciato alle sue tanto amate griffe. Ha abbinato un paio di jeans a vita alta a un reggiseno fucsia di Genny, per la precisione un modello scollato con le spalline larghe che non sarebbe altro che il pezzo di sopra di un bikini. Per completare il tutto ha scelto una camicia oversize in verde mela di Ralph Lauren, tenendola sbottonata così da rivelare il crop top. Mezzo raccolto spettinato, piercing alle orecchie in vista e trucco impeccabile: la Blasi continua a essere un'indiscussa icona fashion.

