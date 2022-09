Ilary Blasi al risveglio perfettamente truccata: il look da notte è con crop top e mascherina da occhi Ilary Blasi è al centro del gossip da diversi mesi a causa della separazione da Francesco Totti ma sui social continua a documentare la sua normale quotidianità. Nelle ultime ore, ad esempio, si è immortalata al risveglio in reggiseno e mascherina da occhi.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: la scorsa estate ha messo fine al matrimonio con Francesco Totti, annunciando ufficialmente la separazione. Da allora non ha più affrontato la questione pubblicamente, neppure quando l'ex marito l'ha accusata di continui tradimenti, al momento pare che parlerà solamente quando arriverà in tribunale. La cosa certa è che sui social fa come se nulla fosse accaduto e continua a documentare la sua normale quotidianità. Nelle ultime ore, ad esempio, si è immortalata al risveglio e ha mostrato l'originale accessorio "da notte" a cui non riesce proprio a rinunciare quando va a dormire.

Il look "da notte" di Ilary Blasi

Qual è il look da notte di Ilary Blasi? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove ha postato alcune foto realizzate poco dopo il risveglio. La conduttrice è in camera da letto, sullo sfondo c'è una parete bianca e un quadro ispirato a una statua classica, mentre lei ed è seduta tra le lenzuola total white (piumone e cuscini sono coordinati). Niente pigiama, vestaglia o camicia da notte, per dormire preferisce indossare un semplice crop top candido, un modello micro con le spalline sottili e la scollatura generosa che mette in risalto sia il décolleté che gli addominali scolpiti. Ilary ha inoltre aggiunto una mascherina da occhi in grigio, così da non avere problemi con gli spiragli di luce che entrano in camera all'alba.

Ilary Blasi perfettamente truccata al risveglio

Ilary Blasi, il segreto del suo make-up

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan, però, è un altro: Ilary Blasi è truccata alla perfezione nonostante sia ancora tra le lenzuola. Certo, come lei stessa aveva rivelato sui social ha tatuato la linea di matita sulle labbra, ma per quanto riguarda gli occhi, (fatta eccezione per delle ciglia finte applicate) il trucco c'è e si vede, dalla linea di eye-liner al rimmel. Insomma, a quanto pare la conduttrice non ha lasciato nulla al caso in questi scatti "da notte", pare si sia preparata di tutto punto solo per immortalarsi in versione "sleepy".