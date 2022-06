Ilary Blasi in versione casual non rinuncia alle griffe: il suo choker costa oltre 500 euro Ilary Blasi si è presa una pausa dagli impegni lavorativi lo scorso weekend e ne ha approfittato per sfoggiare un look casual. In versione “street” non ha rinunciato alle griffe e ha completato l’outfit con una collana choker da quasi mille euro.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è impegnatissima sul fronte lavorativo: ogni settimana è al timone della nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che quest'anno è stato prolungato, sul cui palco appare sempre glamour e sensuale. Spazia tra completi tempestati di cristalli, abiti cut-out e outfit "Barbie Girl", anche se non ha paura di mostrarsi in versione comoda mentre viaggia tra Roma e Milano per prendere parte alla trasmissione. Nelle ultime ore, complice il ponte del 2 giugno che l'ha tenuta lontana dagli studi Mediaset, ha dato spazio allo stile casual ma non per questo ha rinunciato alle griffe: ecco cosa ha indossato.

Ilary Blasi con gli anfibi in primavera

Il ponte del 2 giugno ha tenuto un po' tutti lontani dal lavoro, anche le star, prime tra tutte Ilary Blasi, che per l'occasione ha "rinunciato" a una delle due puntate settimanali de L'isola dei famosi. Non per questo, però, ha abbandonato i followers, anzi, ha continuato ad avere un contatto diretto con loro sui social. Nelle Stories condivise ha mostrato il look casual scelto per le giornate di festa e, oltre a essere super trendy, nasconde anche un dettaglio di lusso. La conduttrice ha abbinato un paio di jeans baggy a vita bassa a un crop top di spugnain lilla, completando il tutto con un paio di anfibi con la zeppa di Dr. Martens (anche se non propriamente adeguati al caldo degli ultimi giorni).

Ilary Blasi con le Dr. Martens

La collana choker di Ilary Blasi

La vera chicca nell'outfit casual di Ilary Blasi è la collana, messa in risalto con dei video selfie realizzati allo specchio in cui tiene i capelli sciolti dietro le spalle. Si è ispirata agli anni '90 e ha indossato un choker in oro giallo e oro bianco, per la precisione un modello Chanel con un medaglione centrale decorato con l'iconica doppia C. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 680 euro. Insomma, la Blasi ama le griffe e non può fare a meno di dimostrarlo ogni volta che si immortala in video e foto social: quale sarà il prossimo accessorio di lusso sfoggiato?