Chiara Ferragni torna negli anni 2000 con il telefono a conchiglia (e rilancia i calzini nei sandali) Chiara Ferragni è tornata a Milano con un look che ci riporta all’inizio del millennio tra felpe in ciniglia, occhiali a mascherina e…calzettoni!

A cura di Beatrice Manca

Felpa di ciniglia lilla, minigonna a pieghe, occhiali a mascherina e telefono fucsia a conchiglia: potrebbe essere una scena di Mean Girls o di qualunque commedia romantica di inizio millennio, e invece è l'ultimo look di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si è divertita a ricreare un look in pieno stile Y2k ma in versione griffata, e ha sfoggiato nuovamente la combinazione "sandali e calzini" che in passato aveva spaccato a metà i follower, tra scettici ed entusiasti.

Il look anni Duemila di Chiara Ferragni

Finite le sfilate di Parigi, Chiara Ferragni è tornata a Milano e ha sfidato il freddo con una minigonna a pieghe firmata Prada, rigorosamente a vita bassa, abbinata a una felpa crop lilla dal finish velluto, un po' come le iconiche tute Juicy Couture. Per completare l'outfit ha indossato un paio di occhiali a mascherina specchiati e la nuovissima borsa Prada Moon in nappa rosa: si tratta di una riedizione di un famoso modello del 2002, in vendita sul sito al prezzo di 1.950 euro.

Chiara Ferragni in Prada

Chiara Ferragni indossa le mules con i calzini

Nelle storie di Instagram l'influencer si definisce orgogliosamente "2000 baby" e a buon diritto: il suo look conferma il grande revival degli anni Duemila cha ha travolto la moda nelle ultime stagioni. Il dettaglio più originale? Sicuramente il cellulare con chiusura a scatto color rosa fucsia. Siamo sicuri, però, che a fare gossip saranno le sue scarpe: le mules di Prada sono state abbinate ai calzettoni bianchi, seguendo la tendenza gambaletti. Dopo le ciabatte Yeezy con i calzini ora è il turno dei tacchi alti: come la prenderanno i suoi fan?