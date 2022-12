La moda dell’inverno 2023 ci riporta negli anni Duemila (e Chiara Ferragni lo conferma) Ormai è ufficiale: gli anni 2000 hanno conquistato le passerelle Autunno/Inverno 2022-23. Minidress scintillanti, jeans a vita bassa e tute in colori pastello sono qui per restare!

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram Stories @chiaraferragni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 8 dicembre è andata in onda la finalissima di X Factor, che ha visto trionfare i Santi Francesi come vincitori di questa edizione. Tra i momenti clou della serata c'è stata sicuramente l'esibizione di Fedez, che ha presentato il nuovo singolo Crisi di Stato con un'esibizione a petto nudo "senza" i famosi tatuaggi. Poteva mai mancare la moglie Chiara Ferragni in prima fila ad applaudire? Certo che no: per l'occasione l'imprenditrice digitale ha deciso di seguire la tendenza più "bling bling" del momento, tuffandosi negli anni Duemila. Ormai è incontrovertibile: minidress scintillanti, cristalli e tute in colori pastello sono qui per restare.

Il look rosa di Chiara Ferragni alla finale di X Factor

Per la finale di X Factor Chiara Ferragni ha scelto un outfit ispirato al trend Barbiecore ma con chiare vibes di inizio millennio. Ha indossato un minidress rosa candy effetto metallizzato firmato Diesel (il modello è in vendita sul sito al prezzo di 575 euro) e lo ha abbinato a calze a rete scintillanti e stivali con il tacco a spillo tempestati di strass argento.

Abito Diesel (foto dal sito del brand)

Ha poi aggiunto una minibag coordinata del suo brand omonimo: si tratta della borsetta Vicky, ovviamente "scintillante" come gli stivali. Per ripararsi dal freddo ha poi scelto una minipelliccia rosa che la avvolgeva in una nuvola di morbidezza.

La borsa Vicky di Chiara Ferragni

Gli anni Duemila sono tornati di moda

Ormai è ufficiale: la febbre degli anni Duemila ha contagiato la moda dell'Autunno/Inverno 2022-23. Sarà che, guardandoci indietro, sembrava un decennio spensierato, sarà che cinema e tv sono pieni di revival di quel periodo, dal ritorno di Lindsay Lohan al reboot di Gossip Girl. Fatto sta che l'hashtag Y2K spopola su TikTok e la Gen Z va ghiotta di tutti quei capi e accessori che sembravamo aver dimenticato in fondo all'armadio: jeans a vita bassa, microgonne alte come una cintura, tute in velour e tanto, tantissimo glitter.

ACT N°1

Le passerelle, neanche a dirlo, seguono a ruota: a partire da Blumarine, che da diverse collezioni pesca a piene mani dall'estetica sexy di inizio millennio. Segue a ruota Diesel, che ha fatto sfilare una collezione che aggiorna in chiave glamour minidress, stivali e total denim. Anche Versace guarda al passato tra corsetti, jeans e giacche furry. Una tendenza che ci accompagnerà anche per tutto il 2023, come conferma il fashion report di Pinterest. Cosa non può mancare nel nostro guardaroba invernale? Minibag, stivali a punta, un cardigan furry e sicuramente un crop top. Consiglio per le nostalgiche: più brilla, meglio è!