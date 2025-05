video suggerito

Qual è il regalo “vintage” che Chiara Ferragni ha ricevuto per il suo compleanno Chiara Ferragni ha compiuto 38 anni a inizio maggio ma solo nelle ultime ore ha ricevuto un originale regalo dagli amici: in quanti hanno sempre desiderato questo giocattolo simbolo degli anni ’90? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 38 anni ma, complice un impegno lavorativo ad Abu Dhabi, ha dovuto rimandare i festeggiamenti. Si è concessa prima qualche giorno di vacanza con gli amici più cari, poi è volata a Roma per gli Internazionali di tennis e ora si sta godendo delle serate casalinghe con i suoi bff. Lasciatasi ormai alle spalle il periodo difficile vissuto dopo la separazione da Fedez, ha ritrovato il sorriso e, sebbene fosse questo il regalo più grande e importante che potesse ricevere per celebrare l'ultimo anno trascorso, ha avuto la possibilità di essere ancora più felice e raggiante: ecco qual è il dono che le ha permesso di realizzare uno dei suoi più gradi sogni.

Il regalo di compleanno di Chiara Ferragni

Sono passati diversi giorni dal compleanno di Chiara Ferragni ma solo ieri sera ha ricevuto un regalo originale e decisamente inatteso. Durante una cena organizzata nella sua enorme casa a City Life, ha spacchettato un dono degli amici, scoprendo che al suo interno era stato nascosto uno degli accessori più amati dai bambini che hanno vissuto negli anni '90, di cosa si tratta? Di Emiglio, il robottino targato Giochi Preziosi che all'epoca ha letteralmente spopolato. Lanciato nel 1995 al motto di "Emiglio è meglio", può essere telecomandato e può parlare con la propria voce, ha le mani prensili, un vassoio e un vano portatutto: chi tra gli attuali 30enni/40enni non lo ha desiderato durante l'infanzia?

Emiglio è meglio di Giochi Preziosi

La reazione di Chiara Ferragni al robot degli anni '90

Chiara Ferragni è rimasta così entusiasta del regalo che ha sentito la necessità di immortalarsi super sorridente al fianco del robottino, fregandosene del fatto che fosse completamente struccata. Nella didascalia ha poi scritto "I miei amici mi hanno regalato Emiglio è meglio degli anni '90", aggiungendo l'acronimo Iykyk, ovvero "If you know, you know", "Se lo sai, lo sai". Insomma, l'imprenditrice ha finalmente tra le mani uno degli "oggetti del desiderio" dei Millenials e di sicuro avrà "sbloccato i ricordi" di tutti coloro che, come lei, sono stati bambini negli anni '90.

Chiara Ferragni con Emigio