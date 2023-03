Il vecchio telefono in mano a Chiara Ferragni? Non è solo un accessorio, ma il simbolo di una guerra contro i social Fa strano vedere un motorola RAZR V3 del 2004 in mano alla regina di Instagram, soprattutto ora che i telefoni a conchiglia sono diventati un modo per allontanarsi da storie, reel e post.

A cura di Elisabetta Rosso

L’ultimo scatto postato da Chiara Ferragni è un look con nostalgia anni 2000. C’è però un dettaglio: un motorola RAZR V3. Molto probabilmente è solo un accessorio per richiamare un’icona di inizio secolo. Il flip phone però non è più solo una moda, ma il simbolo di una guerra generazionale contro i social network. Dietro l’ossessione per gli anni 2000 si nasconde infatti tutta l’insofferenza della Gen Z per le story voyeuristiche, i like da dopamina, l’obbligo morale di trovare contenuti anche in un mercoledì sera anonimo. Parte così dai filp phone un rinascimento estetico e morale di quegli anni insospettabili, sgraziati, fatti di velluto, strass, coniglietti di playboy. Non lo sapevamo ancora ma erano un punto di non ritorno, erano gli anni prima dei social.

Nasce sì, come una moda, ma si trasforma in protesta, un esorcismo contro il presente iperconnesso, con i teenager statunitensi che comprano Tracphone da 19,99 dollari per sentirsi liberi, e gruppi luddisti che fondano club per combattere gli iPhone. “Abbiamo capito che tutti i nostri dolori passavano da lì” dicono su TikTok, poi interrompono la linea, e arriva il silenzio lontano dai social che inviano notifiche a smartphone abbandonati nelle camerette il sabato sera.

Oltre il look di Chiara Ferragni

Tutti gli indizi del look di Ferragni suggeriscono che il flip phone altro non è che un elemento extra per restituire quell’atmosfera di inizio secolo. Dalla borsa Prada Moon in nappa rosa, una riedizione di un famoso modello del 2002, alla minigonna a vita bassa con la felpa crop di velluto. Anche gli occhiali a mascherina sono un salto indietro nel tempo. Il Motorola RAZR V3 che accompagna l'outfit non è comunque scelto a caso, il cellulare del 2004 è uno dei più venduti di sempre (130 milioni di dispostivi comprati), al momento del lancio era il telefono più sottile disponibile sul mercato, e aveva salvato l'azienda dopo una secca creativa, diventando così un'icona mondiale della nuova generazione di cellulari. Molto probabilmente il prototipo in mano a Ferragni non ha nemmeno una sim. Il cellulare però è diventato un emblema di protesta contro i social network e fa un po' strano che a tenerlo in mano sia proprio la regina di Instagram.

La nuova moda non è immune alle celebrities che usano il filp phone per allontanarsi dai social, infatti la cantante Camilla Cabello ha twittato: "Sono la rivoluzione. Sono del team flip phone, magari posso scriverne l'inno”. L'attrice Dove Cameron invece ha spiegato, “mi sono accorta che trascorrevo troppo tempo sui social media, ed era davvero un male per me, era fuorviante. Ora ho trovato un piccolo flip phone anni '90, Matrix-y, ho un numero separato”. In generale su TikTok sempre più utenti si filmano mentre spacchettano l’involucro di un flip phone, esaltano l’estetica sfocata della fotocamera a bassa qualità, e scelgono custodie coloratissime per i loro telefoni vintage.

Ogni domenica invece sui gradini della Central Library in Grand Army Plaza a Brooklyn si incontrano i membri del Luddite Club, un gruppo liceale che promuove uno stile di vita di auto-liberazione dai social media e dalla tecnologia. "Quando ho ricevuto il mio flip phone, le cose sono cambiate all'istante", ha spiegato Lola, membro del Luddite Club al New York Times. “Ho iniziato a usare il mio cervello. Mi ha fatto osservare me stessa, ho provato a scrivere un libro".

Nostalgia anni 2000

Non solo flip phone, ma anche fotocamere digitali, iPod, sono diventati totem di un’epoca ormai lontana che affascina la GenZ. Le foto scattate vengono condivise su TikTok, e su Instagram accompagnate dall’hashtag #digitalcamera, che ora conta più di 184 milioni di visualizzazioni. Sembrano provenire da un'altra epoca, la data segnata in arancione fosforescente in basso a destra è l'unica traccia contemporanea nello scatto. Su eBay, le ricerche di "fotocamera digitale" sono aumentate del 10% dal 2021 al 2022, le ricerche per "Nikon COOLPIX" sono aumentate del 90%.

Su TikTok, sono apparsi anche moltissimi video che spiegano come trasformare lo smartphone in un iPod. La tiktoker EllyAwesomeTech ha condiviso sul social tutte le istruzioni per ascoltare la musica come nel 2001: "Dolce nostalgia, l'iPod è tornato. Puoi scaricare un'app che fa sentire il tuo iPhone come un iPod."