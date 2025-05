video suggerito

X down, problemi con il vecchio Twitter: cosa sta succedendo sul social di Musk Dalle 19.00 di ieri sera (ore italiane), gli utenti di X(fu Twitter) stanno riscontrando diversi disservizi nell'utilizzo del social, soprattutto per quanto riguarda l'invio o la lettura di messaggi nelle chat private. Anche se in calo, le segnalazioni continuano anche questa mattina.

A partire da ieri sera, intorno alle 20.00 italiane, X (ex Twitter), sta dando diversi problemi agli utenti di tutto il mondo. Il down – il secondo negli ultimi mesi – che ha colpito il social di Elon Musk non sembra ancora del tutto rientrato, come mostrano le segnalazioni ancora attive su Downdtector, la piattaforma che monitora costantemente il funzionamento dei siti web e dei social più seguiti.

Per il momento non ci sono tracce di aggiornamenti ufficiali sullo stato del problema, né tanto meno sulle cause che lo hanno generato. Quando a marzo un down simile aveva colpito X, Elon Musk, che lo ha acquistato a fine 2022 cancellandone per sempre il vecchio nome, aveva giustificato i disservizi dicendo che X era stato colpito da "un massiccio attacco informatico". Ma per quanto riguarda il down iniziato ieri sera non sembrano esserci informazioni o dichiarazioni ufficiali che facciano pensare a un nuovo attacco.

Cosa sta succedendo a X: le segnalazioni dagli utenti del vecchio Twitter

Le segnalazioni, iniziate intorno alle 19.oo di ieri e diventate sempre più numerose a partire dalle 20.00, arrivano da tutto il mondo. Tuttavia, la versione italiana della piattaforma non ha registrato grandi numeri – il picco ha appena sfiorato le 180 segnalazioni alle 21.35 – a differenza invece di quanto accaduto negli Stati Uniti, dove alla stessa ora Downdetector.com rilevava ben 5860 segnalazioni.

Anche se a partire dalle 22.00 il numero di persone che ha segnalato problemi o disservizi è diminuito drasticamente, probabilmente complice anche l'arrivo della notte, le segnalazioni non sono rientrate del tutto. Mentre scriviamo questo articolo, alle 8.00 italiane, ce ne sono quasi mille.

I problemi nelle chat private

Nonostante questa volta il down abbia toccato proprio X, che di solito è il porto sicuro quando vanno in tilt gli altri social, come Instagram o gli altri servizi di Meta, gli utenti hanno comunque provato a segnalare e lamentare il problema utilizzando lo stesso social di Musk. Cosa che è stata possibile anche perché il problema – come si legge dai post pubblicati nelle ultime ore – sembra aver interessato non tanto il feed di X, quanto la parte relativa alla sezione dei dm di X, ovvero l'area del social che permette agli utenti di inviare messaggi in chat private.

"I dm di X/Twitter sono down da dieci ore" scrive un profilo su X, un altro utente aggiunge "I dm di X non funzionano e non mi faranno entrare nella mia chat privata". Un altro profilo parla di "messaggi che scompaiono, caselle di posta bloccate e gente che non riesce a inviare messaggi ai propri amici per ore, altri che nemmeno riescono a vedere le proprie conversazioni".