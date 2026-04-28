Elon Musk lancia XChat, l’app di messaggistica di X: “È veloce, privata ed è solo l’inizio”

Elon Musk continua a sfidare l'universo Meta e non solo. Dopo aver acquistato ormai più di tre anni fa, a fine 2022, Twitter, trasformandolo in X, e aver creato Grok, la propria intelligenza artificiale generativa (IA), ora tocca alle app di messaggistica istantanea. Venerdì è stata infatti ufficialmente lanciata XChat, l'app di messaggistica indipendente di X. L'app, dopo alcuni mesi di test su un gruppo di utenti beta, è oggi disponibile per iOS, anche in Italia.

"Oggi lanciamo XChat, un'app indipendente per tutte le conversazioni su X. È veloce, privata ed è solo l'inizio di quello che stiamo costruendo per i messaggi", ha scritto il giorno del lancio in un post Benji Taylor, Lead Design di X.

Cos'è XChat

L'app si propone come uno spazio in cui gli utenti di X possono scambiarsi messaggi e chiamate in spazi di chat private e protette dalla crittografia end-to-end. In realtà il lancio della nuova app arriva in un un momento che non sembra causale: proprio in questi giorni infatti X ha annunciato la chiusura delle sue Community, ovvero spazi all'interno del social riservati a utenti con gli stessi interessi a causa della scarsa partecipazione da parte degli utenti.

Le community verranno definitivamente chiuse il 6 maggio 2026 e non a caso gli amministratori che intendono conservale hanno tempo fino al 30 maggio – ha spiegato Techcrunch – per trasformarle in chat di gruppo sulla nuova app.

Cosa si può fare con XChat

Come spiega ancora il sito di informazione tecnologica, XChat rappresenta un momento importante in quello che era il progetto iniziale dell'azienda di trasformare il social nel punto di partenza di molti altri servizi. Non solo la messaggistica, come dimostra il lancio di XChat, ma anche potenzialmente i pagamenti elettronici. Attualmente sarebbe infatti in fase di test X Money, il progetto di Musk per sfidare Pay Pal.

Tornando a XChat, l'app integra molte delle funzioni proprie delle app di messaggistica più usate al mondo, come Telegram e ovviamente WhatsApp. Gli utenti che dispongono della nuova app possono accedere direttamente a essa senza passare attraverso il social e comunicare con gli altri utenti di X. Sull'app è possibile fare chiamate, scambiarsi messaggi, anche vocali, e condividere file in modo sicuro – si legge sul profilo X della nuova funzione – grazie alla crittografia end-to-end, la stessa che utilizza WhatsApp.

L'app è integrata con altre funzioni, come la possibilità di modificare, eliminare o far sparire i messaggi. Inoltre gli utenti possono impedire che altri facciano screenshot sulle chat che li coinvolgono e ricevere notifiche in caso di tentativi. Il tutto – promette ancora Di – senza pubblicità e nella massima privacy.