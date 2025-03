video suggerito

X down oggi, problemi con il vecchio Twitter: perché non funziona e cosa sta succedendo A partire dalle 10:30 di oggi il social network X, conosciuto in passato come Twitter, ha smesso di funzionare. Il problema è diffuso: non riesce a vedere gli aggiornamenti e non si riesce a pubblicare nulla. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Oggi, lunedì 10 marzo, a partire dalle 10:30 X (fu Twitter) ha smesso di funzionare, sia in Italia che nel resto del mondo. Il social di Elon Musk sta mostrando problemi di funzionamento sia da sito web che da app. Al momento se si prova ad entrare dal sito, non si riesce né a caricare i contenuti più recenti né a svolgere nessuna attività, ma anche chi prova a utilizzare l'app, non riesce né ad aggiornare la pagina né a pubblicare un nuovo post. Le segnalazioni su Downdetector si stanno moltiplicando minuto dopo minuto e al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, alle ore 11.05, hanno sono già più di 2.800.

X, che di solito è il social in cui si riversano tutti quando Facebook o Instagram non funzionano, sembra quindi essere in pieno down, ma al momento non si conoscono né le cause né se X sta lavorando per risolvere il problema. In passato malfunzionamenti del genere erano legati ai nuovi aggiornamenti della piattaforma o problemi dovuti al passaggio dalla vecchia gestione al nuovo corso inaugurato da Elon Musk.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni del down su X in corso

Cosa sta succedendo a X: le segnalazioni dagli utenti del vecchio Twitter

Da quello che si apprende su Downdetector.com, ovvero la versione statunitense del portale che monitora gli eventuali malfunzionamenti di social, app e servizi web, i problemi sul social acquistato a fine 2022 da Elon Musk sono iniziati ovunque poco dopo le 10.20 (ore italiane). Al momento, quindi in nemmeno in un'ora, le segnalazioni dagli Stati Uniti hanno superato quota 21.600.

I problemi, in Italia come altrove, sembrano riguardare sia l'app che il sito web, anche se la maggior parte delle segnalazioni riguarda l'app, ma probabilmente su questo incide il fatto che verosimilmente sono più gli utenti che utilizzano il social dall'app che dal sito web. Sta di fatto che al momento non è possibile utilizzare il vecchio Twitter, né per pubblicare nuovi post, né per leggere i post pubblicati dagli altri utenti nelle ultime ore.