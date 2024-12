video suggerito

Perché non riesci a inviare i messaggi su Whatsapp e le storie Instagram sono bloccate: cos'è successo a Meta A causa del down internazionale che ha interessato tutti i servizi di Meta a partire dalle 19.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre, migliaia di persone in tutto il mondo stanno avendo problemi a inviare i messaggi su Whatsapp e a visualizzare o a caricare i loro contenuti su Instagram. Le due piattaforme hanno spiegato di essere al lavoro per risolvere il problema tecnico che ha innescato i disservizi.

Dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 11 dicembre, migliaia di persone stanno avendo problemi con tutti i servizi di Meta. Il down ha interessato infatti Facebook, Whatsapp e Instagram, ma disservizi sono stati segnali anche da parte degli utenti di Threads e Messenger.

Le segnalazioni non arrivano solo dall'Italia, ma anche da Germania, Spagna, e fuori dall'Europa, da Stati Uniti, Brasile, Australia e Giappone. Si tratta di un down di portata internazionale, come quelli che hanno interessato Meta l'anno scorso: anche il 6 giugno 2023 i servizi di Meta avevano dato contemporaneamente disservizi in ogni angolo del mondo.

Perché non riesci a inviare messaggi su Whatsapp

In Italia la piattaforma che sembra aver dato più problemi a partire dalle 19:00 di oggi è stata Whatsapp: su Downdetector, il sito che monitora il funzionamento dei principali servizi digitali, il picco è stato toccato subito dopo l'inizio del down, alle 19.02, quando le segnalazioni hanno superato quota 14.000. Alle 20.36, dopo più di un'ora, le segnalazioni continuano ad arrivare, ma restano dell'ordine di qualche migliaia.

La maggior parte dei problemi riguarda l'invio di messaggi (il 77%): gli utenti non riescono a inviare i messaggi ai loro contatti, come succederebbe se il loro smartphone non fosse coperto dalla connessione.

Com'è ormai di tradizione, gli utenti alle prese con i disservizi di Meta si sono riversati su X (fu Twitter), dove l'hashtag #whatsappdown è finito in tendenza con più di 10.000 post. "Io che continuavo a spegnere e riaccendere Internet quando invece era #whatsappdown", ci scherza su un utente. Come questo post, sono centinaia i meme pubblicati che ironizzano sul down di Meta.

Alle 19.49 l'account X ufficiale di Whatsapp ha aggiornato i suoi utenti sulla situazione: "Siamo consapevoli di alcuni problemi di accesso a WhatsApp. Stiamo lavorando attivamente a una soluzione e stiamo iniziando a vedere un ritorno alla normalità per la maggior parte delle persone. Ci aspettiamo che le cose tornino alla normalità a breve".

Problemi anche su Instagram

Anche Instagram ha dato parecchi problemi: alle 20.40 l'hashtag #instagramdown è stato usato più di 36.400 volte. Anche qui il post più gettonato è il solito che impazza sull'home di X (e prima di Twitter) quando le piattaforme di Meta danno dei problemi: "Everybody coming to twitter to see if Facebook and Instagram down" ("Tutti che arrivano su Twitter per vedere se Facebook e Instagram sono in down").

Su Instagram gli utenti stanno avendo molte difficoltà a caricare storie o post: l'80% delle segnalazioni riguarda questo tipo di disservizio. Anche l'account ufficiale X di Instagram ha comunicato agli utenti di essere a lavoro per risolvere il problema: "Ciao, sappiamo che c'è un problema tecnico che impedisce ad alcune persone di accedere a Instagram. Stiamo lavorando per far tornare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente".