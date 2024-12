video suggerito

WhatsApp, Instagram e Facebook down, problemi con le app di Meta: cosa sta succedendo App Meta in down dalle ore 19 di oggi, mercoledì 11 dicembre: gli utenti di Facebook, Whatsapp e Instagram stanno riscontrando diversi problemi nell’utilizzo dei social a livello globale, non solo in Italia, che funzionano a intermittenza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalle ore 19 di oggi, 11 dicembre, gli utenti di Facebook, Whatsapp e Instagram stanno facendo diversi problemi nell’utilizzo dei due social. Tutti i servizi di Meta stanno affrontando problemi a livello globale, non solo in Italia. Disservizi segnalati anche per Threads e Messenger.

Dalla Germania alla Spagna, dagli USA al Brasile, passando per Australia al Giappone, il down appare di portata internazionale.

La versione statunitense di Downdetector ha già ricevuto migliaia di segnalazioni, lo stesso vale per quella italiana. La maggior parte riferisce di difficoltà nel caricamento, nell'attività di posting e nel login.

Fino a pochi minuti fa, alcuni servizi di Meta erano ancora accessibili, seppur con lentezza, ma ora risultano praticamente inutilizzabili.

Cosa sta succedendo a Whatsapp, Instagram e Facebook: le segnalazioni degli utenti

Per quanto riguarda Whatsapp pare che i messaggi inviati non giungano a destinazione e le foto e i video non si carichino.

Il down su Whatsapp segnalato su Downdetector

Su Instagram gli utenti stanno riscontrando problemi nel caricamento del feed e delle storie, ma anche nel caricamento dei post. Alcuni evidenziano anche problemi con l'aggiornamento dei followers.

Il down su Instagram segnalato su Downdetector

Per quanto riguarda Facebook anche in questo caso gli utenti non riescono a caricare post scritti, foto e video.

L'azienda di Zuckerberg ha rilasciato un messaggio agli utenti: “Facebook è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti. Nel frattempo, puoi leggere di più sulle ragioni di questo messaggio. Grazie per la tua pazienza mentre miglioriamo il sito”.

Non solo, il malfunzionamento riguarda anche Threads e Facebook Messenger, che sono strettamente connessi a Instagram e Facebook.

Successivamente è arrivato il messaggio di Meta: "Siamo consapevoli di un problema tecnico che sta impedendo ad alcuni utenti di accedere alle nostre applicazioni. Stiamo lavorando per ripristinare la piena operatività nel minor tempo possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati".

Meta down, gli utenti su X: "Ci sono problemi gravi"

Molti utenti negli USA stanno ricorrendo a social e servizi alternativi per segnalare il disservizio, come ad esempio Reddit, Bluesky e soprattutto X (Twitter), classico ‘rifugio' quando si verificano problemi a WhatsApp e ai social principali.

La conferma dei problemi è arrivata da @WABetaInfo, profilo X sempre informato su novità e guasti dell'app. "WhatsApp è attualmente alle prese con gravi problemi, report indicano che anche le altre piattaforme Meta, come Facebook e Instagram, stanno segnalando down", si legge in un post pubblicato poco dopo le 19 italiane.

Verso le 19.30, il primo aggiornamento: "WhatsApp sta ripristinando il servizio di messaggistica. Tuttavia alcune funzioni, compreso l'ultimo accesso e lo status online, potrebbero risultare indisponibili per alcuni utenti".