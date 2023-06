WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi, problemi in via di risoluzione: cos’è successo A partire dalle 16.25 di oggi 6 giugno le app del gruppo Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram) hanno smesso di funzionare. Al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sulle cause del down.

A cura di Elisabetta Rosso

Dopo il down di WhatsApp di ieri sera sembra che non siano ancora finiti i problemi per Meta, Facebook, WhatsApp e Instagram. Per quasi un'ora hanno smesso di funzionare. Sul portale Downdetector a partire dalle 16.25 sono arrivate le prime segnalazioni. Non è ancora chiaro cosa sia successo e Meta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Dopo un'impennata di segnalazioni, che hanno raggiunto l'ordine delle migliaia, intorno alle 17.20 sempre meno utenti hanno riscontrato malfunzionamenti. Già ieri sera WhatsApp aveva smesso di funzionare e non solo in Italia, sembra che abbia avuto problemi in tutto il mondo. A partire dalle 19.20 (ora italiana) su Twitter si sono accumulate le segnalazioni degli italiani che non riuscivano a usare l'app di messaggistica. Il portale Downdetector ha confermato che per un'ora, almeno fino alle 20.30, WhatsApp ha smesso di funzionare. In Italia le prime segnalazioni sono arrivate dalle grandi città. Oltre i confini nazionali sembra che i problemi abbiano toccato anche l'India, il Pakistan, gli Stati Uniti, Regno Unito e molte altre.

DOWNDETECTOR | Il grafico del down su Instagram

Su Twitter gli utenti hanno cominciato a segnalare anche i malfunzionamenti del secondo down di Meta, gli hashtag #WhatsAppDown e #InstagramDown sono diventati di tendenza in Italia. Molti si sono lamentati per il disservizio. I commenti hanno mostrato bene come il problema si sia diffuso a macchia di leopardo. C'era infatti chi riusciva ad accedere a una piattaforma e non a un'altra, chi è rientrato e chi invece si è trovato di fronte a un down di tutte e tre le app. Le notifiche sono arrivate soprattutto da Palermo, Napoli, Bari, Roma, Perugia, Milano, Torino.