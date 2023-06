WhatsApp down oggi, cosa sta succedendo all’app di messaggistica L’hashtag #WhatsAppdown sta rimbalzando su Twitter. Ancora presto per parlare di cause, il down è stato registrato poco fa, e non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Meta.

A cura di Elisabetta Rosso

Non solo in Italia, WhatsApp sembra che stia riscontrando problemi su larga scala. Su Twitter si stanno accumulando le segnalazioni degli italiani che non riescono usare l'app di messaggistica, su Instagram e Facebook si leggono i commenti di chi sta riscontrando un down anche in altri Paesi. Gli account Downdetector confermano che si tratterebbe di un problema diffuso. In Italia le prime segnalazioni sono arrivate dalle grandi città: Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Torino, Milano, Bari e Palermo. Oltre i confini nazionali sembra che i problemi abbiano toccato anche l'India, il Pakistan, gli Stati Uniti, Regno Unito e tante altre.

L'hashtag #WhatsAppdown sta rimbalzando su Twitter. Non si sa ancora quali siano le cause, il down è stato registrato poco fa, e non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Meta. In Italia le segnalazioni sono triplicate. Oltre 420 utenti americani hanno segnalato problemi. Il numero di segnalazioni su Downdetector.it si è impennando, sono oltre 2000. Nei commenti gli utenti raccontano problemi diversi, chi non riesce a scaricare i messaggi, oppure a fare il backup. Eppure il problema dovrebbe rientrare a breve, c'è infatti chi scrive che l'app dopo il blocco sta tornando a funzionare correttamente, non è stata ancora rilasciata però una dichiarazione ufficiale da parte di Meta.