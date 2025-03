Instagram down il 17 marzo: problemi con l’app di Meta

video suggerito

A cura di Andrea Centini

La sera di lunedì 17 marzo 2025 si è verificato un down di Instagram. Centinaia di utenti hanno riscontrato problemi col funzionamento dell'App specializzata in immagini di Meta. Il malfunzionamento ha avuto inizio attorno alle 19:30 e poco dopo le 20:00 si è verificato il picco di circa 900 segnalazioni su Downdetector, un sito specializzato nel monitoraggio dello status online di portali web e applicazioni.

Nei nostri test svolti poco dopo le 20:00 siamo riusciti ad accedere sia all'App che al sito, tuttavia non funzionava la barra della ricerca. Dopo aver digitato le prime lettere di un profilo qualsiasi da ricercare la schermata diventava bianca ed era impossibile proseguire. Verso le 20:45 il problema di digitazione si è completamente risolto, perlomeno nel nostro caso. La navigazione fra i contatti presenti in lista amici e i like hanno sempre funzionato regolarmente. Secondo Downdetector circa il 70 percento dei problemi ha riguardato il caricamento; il 29 percento l'App; e il 2 percento i commenti.

Lo stesso nostro problema con la barra della ricerca è stato riscontrato da diversi utenti che lo hanno segnalato su vari social network. Un utente di Reddit ha scritto il seguente post: "Qualcun altro ha avuto questo problema con Instagram?? Quando scrivo qualcosa nella barra non riesco nemmeno a vedere alcun nome". Decine di utenti hanno commentato sotto segnalando il medesimo "bug". Alcuni si sono lamentati di non essere riusciti a pubblicare il post che stavano preparando, mentre altri hanno segnalato problemi con gli hashtag. Diversi utenti del popolare social dedicato alle immagini hanno provato a disconnettersi e riconnettersi, disinstallare l'App e reinstallarla e riavviare il telefono, senza tuttavia ottenere risultati. Poco prima delle 21:00 i problemi sembrano essere stati risolti per tutti.