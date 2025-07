Instagram down oggi 17 luglio, problemi con l’app: perché è lenta o non funziona, cosa sta succedendo

Dal tardo pomeriggio di oggi, 17 luglio 2025, diversi utenti segnalano problemi con Instagram: in molti casi, il caricamento del feed è lento oppure l’app è inaccessibile. Le segnalazioni di malfunzionamento in Italia e dal mondo.

Dal tardo pomeriggio di oggi, 17 luglio 2025, diversi utenti segnalano problemi con Instagram, soprattutto di lentezza di caricamento dei contenuti. Il down è iniziato poco dopo le 17, con segnalazioni di malfunzionamento che sono cresciute in tutta l’ora successiva. Alle 18:00, il volume tipico di segnalazioni per orario ha ampiamente superato i volumi tipici, secondo quanto riportato dal sito Downdetector.

Lw segnalazioni di Instagram down delle ultime 24 ore / Credit: Downdeterctor

I problemi più frequentemente riscontrati riguardano il caricamento dell’app, che nella maggior parte dei casi risulta lento. Alcuni utenti stanno riscontando difficoltà nell’accesso all’applicazione, che non si avvia correttamente o risulta inaccessibile: al momento, non sono note le cause del rallentamento. Segnalazioni di “Instagram lento” e “Instagram inaccessibile” arrivano sia dall’Italia sia da altri Paesi, come Svizzera, Germania, Grecia, Polonia, Croazia e Regno Unito. Malfunzionamenti rilevati anche negli Stati Uniti.

Problemi con Instagram oggi, 17 luglio 2025: da oggi pomeriggio l’app di messaggistica carica lentamente o non si carica affatto, come segnalato da diversi utenti sul sito Downdetector, il servizio online che rileva lo stato dei vari siti e servizi, incluso il social media di Meta basato sulla condivisione di immagini.

Dalle 17:40 e per circa un'ora le segnalazioni di malfunzionamento sono cresciute esponenzialmente, non solo in Italia – dove Milano, Roma e Napoli sono tra le città maggiormente colpite – ma anche al livello globale. L'app è inaccessibile per diversi utenti degli Stati Uniti, mentre in Europa le segnalazioni di malfunzionamento arrivano anche da Svizzera, Grecia, Polonia, Croazia, Germania e Regno Unito.

Anche il sito downforeveryoneorjustme.com che verifica l’accessibilità ai siti web da parte degli utenti globali, segnala problemi con Instagram a partire dalle 17:45 di oggi, 17 luglio, per circa un'ora. Il problema più frequentemente riscontrato è la lentezza dell’app, con quasi la metà delle segnalazioni.

Le cause del down non sono ancora note, ma il problema con il caricamento di Instagram potrebbe essere legato direttamente ai server che ospitano l’app di messaggistica, forse per l’elevato numero di richieste contemporanee. Il picco delle segnalazioni potrebbe essere stato raggiunto intorno alle 18:16 e al momento il funzionamento dell'app sembra procedere a singhiozzo, con rallentamento negli accessi e nel caricamento caricamento dei contenuti.