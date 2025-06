ChatGPT down oggi 26 giugno, problemi con l’intelligenza artificiale di OpenAI: cosa sta succedendo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Alle ore 10.00 di oggi, 26 giugno, gli utenti hanno cominciato a segnalare problemi con ChatGPT. Non è chiara la natura dei malfunzionamenti, il chatbot sembra bloccarsi o generare risposte molto lentamente. Le segnalazioni sul portale Downdetector al momento hanno raggiunto quota 1148.

Su X (ex Twitter) e Reddit gli utenti scrivono: "Non mi carica i messaggi, le risposte sono parziali e si interrompono a metà." Altri non sono riusciti ad avviare nemmeno una sessione di utilizzo, la pagina non si carica o il chatbot si blocca prima di generare la risposta. A molti utenti infatti sta comparendo il seguente messaggio sull'interfaccia del chatbot: "Qualcosa è andato storto mentre stavamo generando la risposta. Se il problema persiste per favore contatta il nostro help center".

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, soprattutto dalle principali città. Tra queste: Milano, Roma, Napoli, Perugia, Venezia, Bologna, Torino. Non solo, stando ai commenti su social il problema sembra che abbia colpito anche altri Paesi.

Non è chiara la natura del problema. Il down potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento in corso sul server di hosting del sito, da problemi di connettività del provider di servizi Internet (ISP) ma anche da errori DNS, quando il dispositivo non riesce a connettersi con il server DNS. Al momento OpenAI non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni per ChatGPT down