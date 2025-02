video suggerito

WhatsApp down oggi, problemi con l'app di messaggistica: perché non funziona e cosa sta succedendo Dalle 16:30 di oggi WhatsApp ha smesso di funzionare. Dall'app non si riescono più a mandare o ricevere i messaggi. I messaggi scritti nelle chat restano con una spunta grigia e poi si cancellano.

A cura di Valerio Berra

Oggi, venerdì 28 febbraio, a partire dalle 16:30 l'app di WhatsApp ha smesso di funzionare. I problemi sono evidenti. L’app non carica, non manda e non riceve messaggi, non manda immagini e non permette di agire in qualunque altro modo sulle funzioni dell’app. Impossibile caricare Stati di WhatsApp o modificare la foto profilo. Le segnalazioni su Downdetector sono migliaia.

Il problema non riguarda solo l’Italia. Controllando anche nei siti stranieri che monitorano down vediamo che la curva si è impennata dalle 16:30. Sembra che in questo caso siamo davanti a un problema netto e soprattutto diffuso. Guardando indietro nella storia della piattaforma è difficile trovare down simili. Ovviamente su X si trovano già migliaia di contenuti che ironizzano sui problemi di comunicazione dell'app.

Al momento non ci sono ancora commenti ufficiali da parte della piattaforma. Dai loro canali social non sono ancora stati diffusi comunicati. Problemi del genere tendenzialmente si verificano in occasione di aggiornamenti o interventi di manutenzione sui server.