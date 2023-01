La Gen Z torna al passato, sui social diventano virali le vecchie fotocamere digitali Foto mosse e sovraesposte, gli scatti realizzati con le camere digitali sono arrivate sui social network. Dietro il trend c’è anche la voglia di allontanarsi dagli smartphone. Intant cresce la richiesta di questi oggetti sui siti online e nei negozi vintage.

A cura di Elisabetta Rosso

È già successo con le polaroid, i dischi in vinile e i Levi’s 501. Ora la Generazione Z per esorcizzare un presente iper tecnologico scatta fotografie con una Olympus FE-230, e altre camere digitali da 7,1 megapixel realizzate nei primi dieci anni del 2000.

Su social sono apparse tutto d’un tratto foto patinate, sovraesposte, che tendono al fucsia, e con i contorni sfocati. Ora non sono più difetti ma dettagli estetici e scelte stilistiche, che hanno fatto crescere esponenzialmente la domanda di fotocamere digitali online e dentro i negozi dell’usato. Inizia così il rinascimento delle fotocamere digitali.

La nuova tendenza sui social

Hanno meno megapixel, non riescono a mettere a fuoco i dettagli, gli obiettivi non lasciano entrare abbastanza luce. Le foto hanno una qualità nettamente inferiore rispetto a quelle scattate da uno smartphone, eppure i difetti diventano il punti di forza, un po’ come è successo con le polaroid.

La Generazione Z ha consacrato una nuova moda, le foto scattate vengono condivise su TikTok, e su Instagram accompagnate dall’hashtag #digitalcamera, che ora conta 184 milioni di visualizzazioni. Sembrano provenire da un'altra epoca, la data segnata in arancione fosforescente in basso a destra è l'unica traccia contemporanea nello scatto.

Su eBay, le ricerche di "fotocamera digitale" sono aumentate del 10% dal 2021 al 2022, i modelli specifici che hanno visto una crescita ancora più ripida. Per esempio, le ricerche per "Nikon COOLPIX" sono aumentate del 90%.

Oltre il trend vintage

Influencer come Kylie Jenner , Bella Hadid e Charli D'Amelio, incoraggiano la tendenza pubblicando sui loro social foto patinate scattate da vecchi dispositivi. Sui social sono stati create profili appositamente per pubblicare solo foto scattate con fotocamere digitali. Come @rudrascamera che pubblica scatti sfocati di serate al dormitorio e concerti live.

C'è anche un video tutorial, con oltre 4,5 milioni di visualizzazioni, che mostra agli utenti di TikTok come trasformare il proprio iPhone in una "fotocamera digitale degli anni 2000", applicando pellicola trasparente e balsamo per le labbra sull'obiettivo e poi scattando con il flash acceso.

La nostalgia di un’epoca

La scelta delle telecamere digitali va oltre a un nuovo trend vintage. La Generazione Z, nata insieme allo smartphone, infatti vuole staccare un po’ cordone ombelicale. Secondo il Pew Research Center, il 36% degli adolescenti statunitensi ha affermato di aver trascorso troppo tempo sui social media.

La tregua si traduce in fotocamere digitali point and shoot, Canon Powershot e Kodak EasyShare, riesumate dai cassetti dei genitori. E poi i pantaloni a vita bassa, gli abiti sopra i jeans, le tute di velluto. La nostalgia anni ‘90 e 2000 è riuscita a riportare in vita un marchio come Abercrombie & Fitch, con le camicie da boscaiolo indossate da modelli a petto nudo carichi di profumo zuccheroso all’entrata dei negozi. Quest’anno, il marchio che da tempo aveva perso smalto, ha registrato le vendite nette più alte dal 2014.

Perché sono tornate di moda le fotocamere digitali

"Le persone si stanno rendendo conto che è divertente avere qualcosa non attaccato al proprio telefono", ha detto Mark Hunter, fotografo noto anche come Cobrasnake, al New York Times. “Stai ottenendo un risultato diverso da quello a cui sei abituato".

La fotocamera digitale è anche diventata popolare perché appare più autentica, “non è necessariamente una pausa da Internet”, ha spiegato Brielle Saggese, che studia come cambia lo stile di vita presso la società di previsione delle tendenze WGSN Insight. Le foto scattate con fotocamere vintage possono conferire "uno strato di personalità che la maggior parte dei contenuti di iPhone non ha".

Non solo, "vogliamo che i nostri dispositivi si integrino silenziosamente con l'ambiente circostante e non siano visibili", ha aggiunto Saggese. "L'estetica Y2K ha ribaltato tutto questo", si pensi ai selfie allo specchio e le foto in cui le fotocamere digitali sono accessori visibili, con il flash riflesso diventano delle vere e proprie scelte stilistiche.