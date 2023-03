Super Mario a casa Ferragnez: Baby Vittoria incontra il suo eroe con i codini e i jeans La famiglia Ferragnez ha ricevuto una visita che ha mandato al settimo cielo Leone e Vittoria: Super Mario! La data scelta non è casuale e il famoso idraulico dei videogame ha portato ai bimbi alcuni regali speciali.

A cura di Beatrice Manca

Chi, da bambino, non ha mai sognato di incontrare i propri idoli? Leone e Vittoria Lucia Ferragni, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, hanno potuto incontrare… Super Mario! L'idraulico protagonista dell'omonima serie di videogiochi ha bussato a casa Ferragnez per una visita a sorpresa ai bambini, che sono rimasti a bocca aperta: Leone, il figlio maggiore, lo ha omaggiato sfoggiando lo stesso cappellino mentre Vittoria gli ha dato un bacio sulla guancia prima di salutarlo.

Perché Super Mario era a casa dei Ferragnez

In casa Ferragnez sembra essere tornato il sereno: dopo le ultime difficili settimane (raccontate da Chiara Ferragni in un lungo sfogo) la famiglia è tornata a mostrarsi sui social unita e serena. Dopo un pomeriggio insieme alle giostre, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di regalare ai figli una sorpresa speciale "invitando" a casa loro Super Mario. La data non è stata scelta a caso: il 10 marzo infatti è il Super Mar10 Day (scritto così), la giornata dedicata all'idraulico più famoso del mondo. Quest'anno è stata celebrata con un'edizione speciale edizione della Nintendo Switch: il Super Mario mascherato potrebbe aver recapitato a Leone un regalo speciale. Nel video condiviso sui social infatti si vede un sacchetto bianco, oltre a una serie di piccoli regali per i bambini, dal peluche al cappellino subito indossato da Leone.

Vittoria copia il look della madre Chiara Ferragni

Sicuramente la sola vista di Super Mario è stata una gioia per i bambini, che lo hanno abbracciato entusiasti. Leone gli ha offerto un disegno e la piccola Vittoria era al settimo cielo: ha battuto il cinque alla maschera e gli ha dato un bacio sulla guancia in braccio alla madre Chiara. La seconda figlia della coppia sta per compiere due anni e cresce a vista d'occhio: è la miniatura della madre Chiara Ferragni, che si diverte infatti a vestirla uguale. Per l'occasione Vittoria era adorabile con jeans, scarpine adidas bianche e nere e una camicetta rosa abbinata a quella della madre, perfetta per la primavera che è sbocciata a Milano. Il tocco finale? Il bavaglino ‘griffato' Chiara Ferragni Brand. Il 6 aprile arriva al cinema il film su Super Mario: rivedremo i Ferragnez al completo al cinema?