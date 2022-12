Leone “aiutante di Babbo Natale”, Vittoria con la fascia rossa: i baby Ferragnez pronti per le feste In casa Ferragnez si respira in pieno aria natalizia: anche i look casalinghi di Leone e Vittoria si sono fatti a tema.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez sono entrati in pieno clima natalizio. Chiara Ferragni e Fedez ha addobbato casa con un certo anticipo: a metà novembre l'albero aveva già fatto la sua comparsa nell'abitazione della coppia e l'oggetto ha sin dal primo momento catturato l'attenzione della piccola Vittoria. La bimba ama giocarci causando ogni volta qualche piccolo danno! Per lei l'anno scorso Natale non è stato un granché, visto che ha trascorso la Vigilia malata. Questo ha fatto saltare i piani di tutta la famiglia, che dunque stavolta punta a rifarsi delle festività "perse".

Leone fan dei Christmas Jumper

I Christmas Jumper sono l'ossessione del momento: sono tutti pazzi per i tradizionali maglioni natalizi, quelli che un tempo erano relegati solo nelle commedie anni Ottanta, che oggi sono invece diventati un irrinunciabile capo per tutto la famiglia. Sono un must a tal punto, da avere anche una giornata interamente dedicata! Anche Leone, il primogenito dei Ferragnez, li ama.

in foto: maglione MC2 Saint Barth

Dopo averne indossato uno durante la vacanza di famiglia sulla neve a St. Moritz, ne ha sfoggiato un altro. Si tratta di un modello MC2 Saint Barth verde, con dettaglio a coste, scollo rotondo, maniche lunghe e orlo dritto. Frontalmente presenta la scritta, in bianco: "Santa’s Helper " (aiutante di Babbo Natale), con Snoopy vestito a tema. Costa 108 euro.

Vittoria è natalizia

Vittoria è quella che sta sfoggiando look natalizi più di tutti! Il primo outfit a tema è stato un adorabile abitino tartan verde-blu, con tanto di calzamaglie di lana in tinta. Poi è stata la volta di un cappottino rosso in velluto, decisamente natalizio, essendo il colore per eccellenza di questa ricorrenza, quello tradizionalmente ad essa associato.

Non a caso, proprio rossa è la fascia che sta sfoggiando in queste ore sui social, immortalata nelle Stories di mamma e papà. Si tratta di una fascia per capelli rossa impreziosita da applicazioni floreali. Si sa che gli accessori per i capelli sono un must per la bimba, sin da quando è nata: fiocchetti e mollettine di tutti i colori non sono mai mancati sulla sua testa!