Christmas Jumper Day, perché oggi dovremmo tutti indossare un maglione di Natale I maglioni con le renne o i fiocchi di neve invadono i social ogni Natale: non sono chic, ma è proprio loro “stranezza” a renderli così amati e desiderati (anche dalle star!)

A cura di Beatrice Manca

Francesca Michielin indossa un maglione OVS per Save The Children

Sono buffi, colorati, spiritosi: parliamo dei maglioni di Natale, una tradizione anglosassone che da diversi anni ha preso piede anche in Italia. Cosa c'è di meglio, infatti, che un caldo maglione di lana a tema per passare le lunghe giornate in famiglia, tra tavola e partite a carte? Non dovete aspettare Natale però per tirar fuori dall'armadio il maglione con le renne o con gli omini di pan di zenzero. Anzi, oggi, venerdì 9 dicembre, è la giornata perfetta per indossarlo o per comprarne uno: oggi è il Christmas Jumper Day, una ricorrenza che nasce per una precisa iniziativa benefica.

I maglioni di Natale, da "anti moda" a must-have

La storia dei maglioni, oggi popolarissimi, è un affascinante caso di ribaltamento estetico: fino a qualche anno fa venivano considerati "il regalo brutto che ricevi dalla zia" e oggi invadono Instagram. Poco chic e a volte decisamente pacchiani nei colori e nei disegni, i Christmas Jumper popolano l'immaginario delle commedie natalizie anni '80 e '90. Ma da dove arrivano? Per alcuni esperti sono un'evoluzione dei maglioni norvegesi in lana grossa, con le tipiche decorazioni geometriche bicolori. La loro popolarità deriva dai resort sciistici che li proponevano come souvenir di alta quota, ma soprattutto dagli speciali natalizi della tv americana anni Cinquanta, dove le star li indossavano al posto del classico completo. Certo, sono rimasti goffi e vistosi come un tempo, ma è proprio la loro "stranezza" a renderli così riconoscibili e desiderabili: merito dei social, che li hanno diffusi in ogni angolo del globo. Poco a poco si sono imposti tra influencer e star e oggi sono un must have virale, tanto che spesso perfino i big dell'alta moda lanciano la loro versione.

Cos'è il Christmas Jumper Day

Ai maglioni natalizi è dedicata un'intera giornata (il 9 dicembre 2022) ma la moda non c'entra. Il Christmas Jumper Day è stato lanciato dieci anni fa nel Regno Unito dall'organizzazione umanitaria Save The Children. La data varia di anno in anno entro i primi giorni di dicembre: lo scopo è raccogliere donazioni per aiutare i bambini in difficoltà nel mondo. La guerra in Ucraina e la lunga crisi post Covid hanno aggravato le situazioni precarie di migliaia di bambini che ogni giorno affrontano le conseguenze della povertà, senza poter andare a scuola e pensare ai regali sotto l'albero come i coetanei di altri Paesi nel mondo. Come aderire all'inziativa? Semplice: condividendo sui social una foto con il maglione natalizio più buffo che avete nel cassetto con l'hashtag #ChristmasJumperDay e effettuando una donazione. L'iniziativa quest'anno ha una testimonial d'eccezione: Francesca Michielin, reduce dal successo di X Factor, che ha scelto un maglione creato da OVS in collaborazione con Save The Children.