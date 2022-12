Vittoria è natalizia: quanto costa il cappottino rosso di velluto della figlia di Chiara Ferragni La piccola Vittoria è pronta per le feste: il nuovo outfit natalizio è col cappottino di velluto rosso, il colore per eccellenza del Natale.

In casa Ferragnez è arrivato il Natale. Chiara Ferragni e Fedez hanno addobbato la loro abitazione con decorazioni a tema: immancabile un gigantesco albero pieno di palline colorate e lucine scintillanti. Immediatamente l'albero di Natale è diventato il "migliore amico" della piccola Vittoria: ama giocarci, ma questo significa il più delle volte distruggere qualcosa o rischiare di farsi male, facendo quindi infuriare mamma e papà. Per la bimba è il secondo Natale: l'anno scorso le cose non sono andate benissimo, visto che ha trascorso proprio la vigilia con la febbre. Quest'anno si spera che vada meglio: la piccola sta già sfoggiando i suoi adorabili look natalizi.

Vittoria pronta per il Natale

I look della piccola Vittoria si stanno facendo natalizi, perfetti per il periodo di festa. Quando si pensa al Natale, si pensa immediatamente al colore rosso e al tartan. Proprio la famosa stampa scozzese a quadri ha caratterizzato il primo outfit a tema della secondogenita dei Ferragnez, nelle tonalità del blu e verde bosco. Dopo l'adorabile abitino, è la volta di un cappottino imbottito.

in foto: piumino Il Gufo

Si tratta di una creazione del brand Il Gufo, specializzato in abbigliamento per neonati e bambini. Il piumino lungo in velluto rosso presenta collo alto, chiusura frontale con zip, cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse e cursori, tasche laterali a scomparsa. Il velluto è il must have di questa stagione. Il trend non poteva certo sfuggire a mamma Chiara Ferragni, che difatti lo ha scelto per la sua bambina, in linea con le proposte delle principali Maison.

Per tutte le Case di moda il velluto è il tessuto per eccellenza della stagione fredda, immancabile nel guardaroba trendy del momento. Il cappottino di baby Vittoria sul sito ufficiale del marchio Il Gufo costa 526 euro. Al di sotto, maglioncino bianco e gonna tartan per la bimba, con un fiocchetto tra i capelli biondissimi. È decisamente pronta per essere la diva delle feste di Natale in famiglia.