Quando Chiara Ferragni non c’è, Vittoria “distrugge” l’albero di Natale in casa Ferragnez Chiara Ferragni è partita per lavoro e Fedez è rimasto a casa con i bimbi. Al motto di “Quando il gatto non c’è, i topi ballano”, la piccola Vittoria ne ha approfittato per giocare (e distruggere) l’albero di Natale.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez documentano ogni dettaglio della loro quotidianità sui social, dai successi professionali alle dolci serate casalinghe, facendo entrare regolarmente tra le mura domestiche i loro followers attraverso le Stories postate. Come già rivelato da diverse settimane, Chiara Ferragni ha già addobbato l'albero di Natale e ora non perde occasione per mostrare l'enorme abete al centro del salotto decorato con palline rosse e festoni a tema. I piccoli Leone e Vittoria, però, sono due monelli e spesso giocano con le decorazioni più delicate, facendo infuriare la mamma. Nelle ultime ore, ad esempio, la secondogenita della famiglia è diventata protagonista di un siparietto esilarante immortalato da papà Fedez.

Fedez è il "complice" di baby Vittoria

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è partita per alcuni impegni professionali, ieri sera è stata a un evento a Palermo, mentre oggi è in volo alla volta di Parigi. Fedez è rimasto da solo a casa con i bimbi e non può fare a meno di immortalare i dolcissimi momenti papà-figli. A divertirlo è stata soprattutto Baby Vittoria che, complice l'assenza della mamma, ha subito cominciato a giocare con l'albero di Natale, gettando sul pavimento alcune delle decorazioni più belle, da un fiocchetto a un soldatino. Il rapper ha commentato il tutto dicendo: "La mamma è partita e Vittoria ha già iniziato a distruggere l'albero. Vai che la mamma non c'è e puoi toccarlo. Ecco l'hai appena rotto, bene. Questo non lo diciamo alla mamma".

Leone e Vittoria giocano con l’albero di Natale

L'unica cosa che è riuscita a distrarre la bimba? Un pacco di biscotti, che ha letteralmente "rincorso" dimenticando le palline. Come ha reagito Chiara Ferragni? Si è limitata semplicemente a condividere sui social le Stories in cui Vittoria "vandalizzava" l'albero (dopo aver ricevuto il tag del marito Fedez). Nei giorni scorsi, però, si era arrabbiata non poco sia con Baby V. che con Leone, non tollerando i loro giochi con le decorazioni natalizie. Insomma, è proprio il caso di dire "Quando il gatto non c'è, i topi ballano": i piccoli di casa Ferragnez hanno ancora qualche giorno di libertà per scatenarsi con la complicità di papà Fedez (che pare sostenere le marachelle dei figli).