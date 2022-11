In casa Ferragnez il Natale è già arrivato: a metà novembre l’albero è addobbato e illuminato I Ferragnez sono già pronti per Natale, anche se manca ancora più di un mese alle feste. Fedez (forse involontariamente) ha infatti mostrato sui social l’albero perfettamente addobbato e illuminato in salotto, dando una piccola anticipazione delle decorazioni scelte per il 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più gettonate da qualche anno a questa parte, soprattutto tra le star, è quella di addobbare l'albero di Natale con largo anticipo, così da lasciarsi travolgere dalla magia delle feste fin dai primi giorni di novembre. In questo 2022, complice il caldo fuori stagione, sembrava essere un tantino eccessivo dedicarsi alla preparazione dell'albero mentre in alcune regioni si continuava ad andare al mare, ma a quanto pare c'è qualcuno che se ne è fregato e che ha seguito il trend. Di chi si tratta? Dei Ferragnez, che in salotto hanno già un maxi abete con palline multicolor e lucine scintillanti.

Chiara Ferragni e Fedez hanno già addobbato l'albero di Natale

Lo scorso anno Chiara Ferragni e Fedez hanno passato gran parte delle feste chiusi in casa a causa del Covid, dunque non sono riusciti a godersi a pieno il periodo più magico dell'anno. La fine del 2022 per loro si preannuncia però davvero speciale, visto che sarà il primo vero Natale post pandemia trascorso con la famiglia al completo, Baby Vittoria compresa. Sarà perché intendevano giocare d'anticipo o perché semplicemente hanno voluto fare qualcosa di pratico in segno di buon augurio, ma la cosa certa è che hanno già addobbato l'albero. A rivelarlo (forse involontariamente, visto che nelle Stories di Chiara non ce n'è traccia) è stato Fedez, che per sponsorizzare un prodotto sui social ha lasciato intravedere il maxi abete decorato sullo sfondo.

L’albero di Natale dei Ferragnez

Com'è addobbato l'albero di Natale dei Ferragnez

Addobbare l'albero di Natale in anticipo per i Ferragnez è una vera e propria tradizione ma in questo 2022 hanno davvero fatto le cose con grande fretta, tanto che a metà novembre sono già pronti per dare il via alle feste. Come lo hanno decorato? Quest'anno hanno scelto delle maxi palline verde bosco e oro ma hanno aggiunto qualche tocco di rosso con bastoncini di zucchero e palle a forma di cuore piazzate all-over. Non sono mancate le lucine a led, che questa volta sembrano essere monocromatiche in total gold. Sotto l'abete c'è poi una sorta di installazione con dei pacchetti rossi di varie dimensioni, alla quale probabilmente verrà aggiunto qualcosa di magico e spettacolare. Insomma, in casa di Chiara Ferragni e Fedez Natale è già arrivato, anche se manca ancora più di un mese alle feste.