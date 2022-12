Kim Kardashian mostra il suo bagno “magico”: lo ha addobbato con 8 luminosi alberi di Natale Kim Kardashian si sta preparando per il Natale alle porte, la prima camera che ha addobbato? Il bagno. La sua enorme toilette conta otto alberi illuminati fuori le vetrate, dettaglio che rende l’atmosfera letteralmente magica.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2022 si avvicina e le star si stanno già preparando da settimana, sfidandosi sui social a colpi di addobbi spettacolari. Dopo le italianissime Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi, che hanno rispettivamente puntato su un maxi albero in salotto e su una cascata di luci in terrazza, a distinguersi per originalità è stata Kim Kardashian. Al momento non ha decorato soggiorno e sala da pranzo, ha sfidato le convenzioni addobbando il bagno. Certo, viste l'incredibile metratura e la maxi vetrate, non si tratta di una toilette tradizionale, ma è chiaro che la scelta della regina dei social è stata davvero insolita: ecco le foto del suo bagno "delle meraviglie".

Il maxi bagno minimal di Kim Kardashian

Kim Kardashian sta cominciando a prepararsi per il Natale ma la cosa insolita è che è partita dal bagno per quanto riguarda gli addobbi a tema. Nelle ultime ore ha condiviso delle Stories tra le mura domestiche, nelle quali ha puntato dritto alla toilette per mostrare il mondo fatato che ha creato. I colori e gli arredi della camera sono minimal, c'è un lavabo in marmo coordinato a una poltrona, una maxi vasca, una enorme doccia che unisce due pareti e tutto è super ordinato. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, sono state le enormi vetrate che danno sul giardino, dove in occasione delle feste di Natale alle porte sono stati piantati almeno 8 maxi abeti.

Gli alberi di Natale nel bagno di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha addobbato la toilette per Natale

Gli alberi sono stati decorati con centinaia di lucine dorate, rendendo così l'atmosfera magica e super rilassante. In quanti passerebbero intere ore in bagno solo per lasciarsi travolgere da una simile atmosfera natalizia? La regina dei selfie non ha esitato a commentare la suo originale idea. In sottofondo ai video c'è infatti la sua voce che dice: "Già entrando in camera da letto è tutto magico. Ho sempre delle piante fuori dal bagno, lì fuori c'è un balcone con la doccia ma ora vedo questo ed è così bello". Insomma, la Kardashian si è "ribellata" alle convenzioni natalizie ma, di fronte tanto splendore, di certo saranno moltissimi coloro che seguiranno il suo esempio addobbando anche il bagno con decorazioni, festoni e lucine.