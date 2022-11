Il Natale entra in casa di Belén Rodriguez: albero bianco con maxi fiocco e renna luminosa alla base A metà novembre, l’albero di Natale in casa di Belén Rodriguez è già addobbato e illuminato. La showgirl argentina ha scelto decorazioni bianco e argento.

A cura di Giusy Dente

Come trascorrerà il Natale Belén Rodriguez? Sicuramente sarà tutto diverso rispetto al precedente. Proprio nelle scorse festività natalizie è avvenuta la rottura con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la seconda figlia Luna Marì. Dai social si era percepito un certo distacco in quei giorni, avevano trascorso separatamente la Vigilia e difatti a gennaio hanno ufficializzato la separazione. La showgirl argentina qualche mese più tardi ha ricominciato a frequentare l'ex marito Stefano De Martino (padre di Santiago). La coppia oggi è più unita e innamorata che mai: all'inizio ci sono andati coi piedi di piombo e hanno cercato di ricostruire il rapporto lontano da eccessive esposizioni mediatiche. Adesso vivono il ritrovato amore alla luce del sole e trascorrono insieme tutto il tempo a disposizione. Sicuramente vedremo la famiglia riunita anche a Natale.

Belén Rodriguez è pronta per il Natale

Belén Rodriguez e Stefano De Martino stanno pensando a costruire una casa tutta loro: sarebbe il nuovo inizio ufficiale, la ripartenza "tangibile" di questa storia in cui i fan non hanno mai smesso di credere. E infatti i due si sono ritrovati e oggi sono innamoratissimi, sicuri del sentimento che li lega. Di certo trascorreranno insieme il Natale. L'anno scorso la showgirl argentina ha addobbato il salotto della propria abitazione a dicembre. Quest'anno ha anticipato la fase dell'allestimento e ha già montato l'albero di Natale! Ha scelto delle decorazioni molto diverse da quelle dell'anno scorso, quando il colore dominante era stato il rosso.

Belén Rodriguez aveva optato per decorazioni tartan e cuscini personalizzati coi nomi dei figli, Santiago e Luna Marì. Stavolta ha puntato su un altro intramontabile colore natalizio, il bianco che richiama la candida neve degli inverni più freddi, abbinato al luminoso argento. L'albero verde è spolverizzato di bianco, con palline di forma sferica bianche e argentate e un enorme fiocco morbido in tessuto sulla cima. Spicca al centro dell'albero una scritta di auguri e delle lucine fredde danno al tutto un irrinunciabile tocco scintillante. Ma l'allestimento natalizio non si ferma qui! La showgirl ha aggiunto anche la riproduzione di due orsi polari alla base dell'albero, affiancati da una piccola renna scintillante. L'atmosfera natalizia è stata centrata in pieno.