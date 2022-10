Belen Rodriguez: “Una nuova casa con Stefano De Martino è il nostro nuovo inizio” In una intervista a “Gente”, Belen Rodriguez si racconta: “Una nuova casa con Stefano è il nostro nuovo inizio”.

Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale "Gente", in edicola proprio da questa settimana. Il punto centrale della conversazione è il ritrovato amore con Stefano De Martino. La coppia, dopo essersi presa e lasciata più volte, sembra aver deciso finalmente il proprio destino. "Una casa con Stefano è il nostro nuovo inizio" spiega la conduttrice che rivela: "La costruiremo su un terreno che lui ha acquistato vicino Napoli".

Le parole di Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha acquistato una casa a Posillipo, come ha spiegato proprio Belen Rodriguez a "Gente": "Un terreno a Marechiaro".

Lì costruiremo una casa nuova con un bel giardino. Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino. Ne avevo anche io una da piccola: ma la sua avrà pure il terrazzino. Trasferirci lì? Non proprio, all’inizio faremo avanti e indietro.

Nell'intervista, Belen Rodriguez ammette l'importanza della cura della salute mentale, tra i punti che svilupperà insieme a Le Iene in questa stagione: "Io stessa ci vado da anni. E ho iniziato, paradossalmente, in un momento in cui stavo bene. Ma è una risorsa che mi serve per trovare un centro e non perdermi quando fuori la situazione diventa caotica".

La casa di Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Una bellissima villa immersa nel verde con discesa a mare privata e a prova di paparazzi. La casa di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è fantastica. Il fiore all'occhiello è la grande piscina, ma anche l'ampio patio per rilassarsi all'aria aperta non è male. C'è anche lo spazio per fare attività fisica all'aria aperta. C'è anche un tappeto elastico, un'altalena fissata al soffitto per Santiago e c'è un salottino proprio sotto al patio. Dettagli che sono stati ricostruiti grazie alle storie pubblicate nei giorni scorsi proprio dai due padroni di casa. Ovviamente, la vista è spettacolare.