Belén Rodriguez come una sposa in pantaloni: il nuovo look in bianco con maxi scollatura Belén Rodriguez sembra essere pronta per il matrimonio ma in versione mannish. Sui social ha rivelato il suo nuovo look total white con pantaloni e maxi scollatura, anticipando così il prossimo impegno lavorativo su Canale 5.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel vivo ma, nonostante ciò, Belén Rodriguez è tra le tante star che continuano a lavorare a pieno ritmo. Certo, il weekend lo dedica al relax tra gite in barca con Stefano De Martino e giornate passate in spiaggia con i figli, ma per il resto della settimana si dà da fare dal punto di vista professionale. Sebbene manchino ancora mesi all'inizio dell'autunno, ha già dato il via alle registrazioni della prossima edizione di Tu Sì Que Vales e si serve dei social per dare delle piccole anticipazioni sui look. Di recente, ad esempio, si è trasformata in una sposa ma ha declinato l'outfit total white in una sensualissima versione mannish.

Chi ha firmato il look total white di Belén

Sarà perché l'amore per Stefano De Martino l'ha "travolta" ancora una volta o perché il total white è sempre una scelta perfetta per l'estate, ma la cosa certa è che Belén si è mostrata meravigliosa in versione sposa sui social. Un presunto secondo matrimonio col ballerino, però, non c'entra nulla, il motivo per cui ha rivelato il look bianco nelle Stories ha a che fare col nuovo impegno lavorativo. La showgirl sta registrando le nuove puntata di Tu Sì Que Vales e ne ha approfittato per dare una piccola anteprima sulle sue future scelte di stile. L'outfit candido è firmato Ermanno Scervino, per la precisione il completo fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 e mixa alla perfezione eleganza e sensualità.

Ermanno Scervino collezione Primavera/Estate 2022

Belén in pantaloni e tacchi alti

L'argentina ha puntato sulla mania mannish, abbinando un paio di pantaloni a vita alta dal taglio classico ma con dei profondi tagli sul davanti a un bustier strapless con la scollatura maxi. Rispetto all'outfit originale lanciato da Ermanno Scervino in passerella, Belén ha pensato bene di eliminare la giacca over. Per completare il tutto ha scelto semplicemente un paio di décolleté total white col tacco a spillo di Le Silla, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti, lisci e con la fila centrale. Insomma, la Rodriguez in bianco è assolutamente meravigliosa: la passione per i look candidi e il ritorno di fiamma con Stefano le farà venire voglia di nozze?

