Belén Rodriguez in vacanza con Luna Marì, il nuovo bikini multicolor rivela l’under boob Belén Rodriguez ha passato il weekend con la piccola Luna Marì ma non per questo ha rinunciato allo stile. Sui social ha incantato i fan con un nuovo bikini multicolor, lasciando intravedere un sensualissimo under boob.

Belén Rodriguez ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: sebbene si parlasse della coppia già da diversi mesi, è solo dalla scorsa settimana che i due sono tornati sui social fianco a fianco. Dopo aver dedicato il weekend precedente all'amore a bordo del gozzo del ballerino (chiamato come il figlio Santiago), negli ultimi giorni l'argentina ha preferito trascorre il suo tempo libero in compagnia della secondogenita Luna Marì, la figlia nata dalla relazione ormai finita con Antonino Spinalbese. Gli impegni da mamma, però, non le hanno impedito di essere trendy e sensuale: ecco i dettagli del suo nuovo bikini multicolor.

Belén è una mamma trendy

L'avevamo lasciata col minidress variopinto poco prima della vacanza in barca con De Martino, oggi ritroviamo Belén in versione mamma glamour. Ha trascorso il weekend con la piccola Luna Marì, non esitando a immortalarla in primissimo piano con gli occhi chiari e profondi in evidenza. Non ha perso occasione neppure per mostrare il look scelto per la giornata di mare con la bimba e, oltre a rivelare addominali scolpiti e silhouette mozzafiato, è anche apparsa più fashion che mai con un outfit multicolor. Si è affidata ancora una volta al suo brand Me Fui, diventando lei stessa testimonial della nuova collezione di costumi.

Belén in Me Fui

Quanto costa il bikini di Belén

Nel primo piano della sua silhouette Belén ha indossato un bikini coloratissimo sui toni del bianco, fucsia, senape e verde. Si tratta di uno dei pezzi della collezione Me Fui per la Primavera/Estate 2022 del Mood Silver Lake, per la precisione un modello con slip americano sgambatissimo e reggiseno micro con le spalline sottili che ha lasciato in vista l'under boob. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 59 euro ed è perfetto per aggiungere un tocco di allegria alle proprie vacanze. In quante prenderanno ispirazione dallo stile da spiaggia dell'argentina durante la loro estate?

