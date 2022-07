Belén in barca con Stefano De Martino, il ritorno di coppia sui social è con l’abito multicolore Belén Rodriguez ha passato il weekend con Stefano De Martino e per la prima volta ha condiviso sui social delle foto in sua compagnia (almeno da quando c’è stato il ritorno di fiamma). Per l’occasione ha puntato tutto su un minidress multicolor: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Era da tempo che si parlava di un ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino ma fino ad ora i due avevano preferito vivere il ritrovato amore lontano dai riflettori. Certo, avevano lasciato intendere che avessero di nuovo una relazione grazie a foto e Stories condivise dagli stessi luoghi nello stesso momento, ma avevano evitato di posare fianco a fianco. Nelle ultime ore le cose sono cambiate: la coppia ha postato lo scatto di un romantico bacio durante una vacanza nelle isole pontine. I due si sono immortalati insieme sull'elegante barca dell'ex ballerino di Amici, un gozzo chiamato Santiago (come il figlio che hanno avuto insieme), e l'argentina ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di look balneari.

Il minidress variopinto di Belén

Belén Rodriguez non ci ha mai pensato su due volte a diventare testimonial del suo brand e non sorprende che per il ritorno sui social con Stefano De Martino abbia puntato proprio su un capo della collezione Me Fui. Ha indossato un abito multicolor della linea Primavera/Estate 2022, per l precisione il modello a portafoglio Silver Lake, è in tessuto crepe cady a fantasia, ha la gonna asimmetrica, le maniche corte e un profondo scollo a V. Quanto costa? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 99 euro ed è la soluzione perfetta per combattere il caldo senza rinunciare allo stile e all'effetto multicolor.

Il minidress Me Fui

Belén segue il trend dei sandali a doppia fascia

Per completare l'outfit da barca poteva mai mancare un ulteriore dettaglio glamour? Assolutamente no. La Rodriguez ha infatti completato il look puntando tutto sulla comodità. Niente tacchi, infradito o sandali alla schiava, ha preferito un paio di Birkenstock, i sandali raso terra e con la doppia fascia sul collo del piede diventati un vero e proprio must da diverse estati. Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta, mettendo così in risalto il viso al naturale. Il dettaglio che la rende ancora più bella? Il sorriso sereno che ha stampato sul viso da quando ha ritrovato l'amore al fianco di Stefano.

Leggi anche Stefano De Martino va in montagna con Belén e cambia look: senza barba è irriconoscibile