Belén Rodriguez a Londra con Stefano De Martino: l’abito cut-out si indossa con sotto la camicia Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono volati a Londra per un romantico weekend di coppia. Per la prima serata nella capitale l’argentina ha osato in fatto di sensualità ma sotto l’abito cut-out ha indossato una camicia a pois.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più: dopo aver vissuto il ritorno di fiamma lontano dai riflettori per quasi un anno, la scorsa estate sono usciti allo scoperto e da allora non perdono occasione per condividere foto e Stories in cui appaiono adorabili fianco a fianco. Da qualche ora sono volati a Londra per un romantico weekend di coppia: hanno lasciato Santiago e Luna Marì a casa e ora si stanno godendo un po' di tempo tutto per loro tra passeggiate in centro e cene a lume di candela. Naturalmente stanno documentando ogni dettaglio su Instagram, anche se è stata soprattutto l'argentina ad attirare le attenzioni dei followers.

Il look di Belén per la serata londinese

L'avevamo lasciata col mini abito bustier a Le Iene Show, oggi ritroviamo Belén a Londra innamoratissima in compagnia di Stefano. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato rispetto a quando appare in tv? È sempre meravigliosa e trendy.

Belén in Nensi Dojaka

Per la serata romantica col marito ha infatti puntato sulla sensualità con un minidress firmato Nensi Dojaka, per la precisione un modello a tubino con le spalline sottili e dei tagli cut-out sotto al seno (prezzo 966 sterline, ovvero oltre mille euro). La showgirl, però, ha evitato che i tagli fossero "rivelatori": sotto al vestito ha indossato una camicia a pois di Saint Laurent, completando il tutto con cappottino in tinta, collant e anfibi senza tacco.

Belén e Stefano a Londra

Belén in versione casual per l'arrivo a Londra

In mattinata, invece, Belén aveva lasciato spazio alla comodità con un look sporty e casual. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni cargo sui toni del beige di Hinnominate a una t-shirt bianca e a una felpa crop color tabacco. Niente tacchi o scarpe poco confortevoli, ha preferito delle sneakers total white. Non è mancato il tocco di lusso: la Rodriguez ha infatti abbinato l'outfit a una Birkin bag di Hermès, per la precisione un modello di pelle fango che sul web viene venduta a oltre 30.000 euro. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: l'argentina non potrebbe essere più felice e raggiante.