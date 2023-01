Belén Rodriguez e Stefano De Martino al ristorante: quanto costa il pranzo in montagna Il pranzo di Belén Rodriguez e Stefano De Martino con la famiglia è stato in un famoso ristorante in agriturismo immerso tra le montagne.

A cura di Clara Salzano

Belén e Stefano De Martino al ristorante

Le vacanze invernali per Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono state all'insegna della famiglia e continuano anche dopo la fine delle festività natalizie. Dopo il successo del programma televisivo dell'ex ballerino Bar Stella e in attesa dell'inizio delle nuove puntate delle Iene show, Stefano e Belèn si sono concessi una sosta in un agriturismo immerso tra le montagne per un pranzo idilliaco in famiglia. Vediamo quanto è costato il loro pasto.

Stefano De Martino col figlio al ristorante

Il pranzo di Belén Rodriguez e Stefano De Martino con la famiglia è stato in un famoso ristorante in agriturismo immerso tra le montagne. Si tratta dell'Agriturismo Ferdy, una struttura a conduzione familiare in Località Fienili a Lenna, in provincia di Bergamo. Il ristorante è una piccola oasi naturale che riserva grande attenzione alla provenienza dei prodotti che arrivano in tavola.

L’Agriturismo Ferdy

Ferdy, soprannome di Ferdinando, ha fondato l'Agriturismo Ferdy con la moglie Cinzia nel 1989. L'azienda familiare, cresciuta anche nel tempo, si concentra nella produzione di formaggi e altri prodotti locali. L'Agriturismo comprende un ristorante, camere dove soggiornare e le fattorie didattiche.

Gli interni dell’agriturismo

L'Agriturismo Ferdy è un luogo perfetto per tutta la famiglia. "Un posto meraviglioso", sono state queste le parole di Belén dopo il pranzo fatto presso il ristorante dell'azienda con Stefano, il figlio Santiago e la figlia di lei Luna Marí Spinalbese. Il ristorante offre la possibilità di assaggiare i prodotti di Ferdy direttamente in tavola. Si può scegliere tra menù a la carte e menù degustazione che permettono di valorizzare gli antichi sapori delle carni, formaggi e salumi di capra Orobica e Bruna Alpina Originale, delle erbe spontanee raccolte nel territorio.

Il ristorante dell’agriturismo

I prezzi possono variare da un semplice piatto di polpette di antipasto a 16 euro, un primo o un secondo di media sui 19 euro, oppure scegliere la formula del menù degustazione per due persone e un bambino che costa 140 euro.