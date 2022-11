Il Natale a casa di Cristina Marino e Luca Argentero è scintillante e con due alberi Cristina Marino e Luca Argentero hanno addobbato la loro casa in vista del Natale con due alberi tradizionali, ricchi festoni e luci scintillanti.

A cura di Clara Salzano

Il Natale a casa di Cristina Marino e Luca Argentero

"Il Natale quando arriva arriva" è lo slogan di un famoso spot natalizio e a casa di Cristina Marino e Luca Argentero lo spirito del Natale ha fatto già il suo ingresso. La dimora della bellissima coppia è stata addobbata in vista delle feste con ghirlande decorative e ben due alberi di Natale. Dalle immagini condivise sui social da Cristina Marino è possibile scoprire alcuni dettagli delle loro decorazioni di Natale.

Gli addobbi di Natale di Cristina Marino e Luca Argentero

Dalle decorazioni di Natale fatte a casa di Cristina Marino e Luca Argentero sembra proprio che lo spirito delle feste sia molto sentito. Tutta la dimora è addobbata a festa e la figlia della coppia si cimenta in varie decorazioni destinate a tutte le stanze della casa.

La figlia di Cristina Marino e Luca Argentero con le decorazioni di Natale

Nulla è lasciato al caso nella casa di Cristina Marino e Luca Argentero. La coppia dedica sempre molta attenzione ai dettagli, come per la moda e il design così per le decorazioni natalizie. Ogni stanza dell'abitazione è investita dallo spirito natalizio con decorazioni a forma di albero, ghirlande e luci suggestive.

La figlia della coppia mentre decora l’albero di Natale

La camera da letto è introdotta da un grande festone natalizio con rami d'abete e palle dorate. Nella stanza il letto matrimoniale a baldacchino è tempestato di piccole luci d'atmosfera. Ai piedi del letto e sul comodino si notano alcuni oggetti decorativi come un piccolo albero di Natale e statuine natalizie.

I due alberi di Natale in casa

Non uno ma ben due alberi di Natale nel salotto di casa di Cristina Marino e Luca Argentero. Gli abeti sono posti su dei basamenti di colore rosso. Le decorazioni degli alberi sono caratterizzate da palline rosse e dorate, campane e lucine dorate che arricchiscono la camera in vista delle feste natalizie.