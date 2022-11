Chiara Ferragni a Palermo, è bagno di folla con l’abito verde e i cuissardes di vernice Chiara Ferragni è volata a Palermo per presentare la sua nuova collezione di trucchi ed è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla. Per l’occasione non ha rinunciato al glamour, apparendo meravigliosa in verde e con i maxi cuissardes.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale è alle porte e Chiara Ferragni non può che essere impegnatissima sul fronte lavorativo, visto che col suo brand ha lanciato sul mercato praticamente ogni tipo di prodotto. Ieri ha lasciato Leone e Vittoria a casa con papà Fedez ed è volata a Palermo per incontrare i fan in occasione di un evento speciale. La profumeria Douglas di via Principe di Belmonte ha infatti ospitato la prima tappa del tour promozionale per la presentazione della sua nuova linea di trucchi e, a giudicare dai video postati sui social, l'imprenditrice è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare l'ennesimo look all'insegna del glamour? Ecco una proposta di stile che si rivelerà azzeccatissima per le prossime feste.

L'abito verde menta di Chiara Ferragni

L'avevamo lasciata in versione casual con pantaloni leopardati e bomber anni '90, oggi ritroviamo Chiara Ferragni sofisticata e glamour a Palermo. Per partecipare alla presentazione della sua nuova collezione beauty ha puntato tutto su un look colorato e sbarazzino che ha mixato alla perfezione originalità e trend del momento. Ha indossato un abito della Chiara Ferragni collection, un modello a tubino in un vitaminico verde menta: ha le maniche lunghe, il girocollo e dei drappeggi sui fianchi decorati con dei bottoni gioiello. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del marchio dell'imprenditrice viene venduto a 392 euro ed è disponibile anche in un più sobrio total black.

Chiara Ferragni col minidress della sua collezione

Chiara Ferragni segue il trend dei cuissardes

Per completare il tutto la Ferragni ha abbinato un paio di collant velati a dei maxi stivali cuissardes in vernice nera e col tacco dalla forma irregolare.

I gioielli sono della Chiara Ferragni Collection

Non sono mancati i dettagli scintillanti, dagli orecchini alla collana, tutti con dei cuori scintillanti della sua collezione di gioielli, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto dei colori naturali con un rossetto bordeaux leggermente più marcato. Per sfidare il freddo, inoltre, ha indossato una giacca a vento in pelle nera, coordinandola alla borsetta della Chiara Ferragni Collection. Insomma, l'imprenditrice è la "testimonial di se stessa" e, a quanto pare, è proprio questo il successo della sua azienda.