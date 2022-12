Il primo look natalizio di Vittoria: la figlia di Chiara Ferragni è adorabile con l’abitino tartan In casa Ferragnez tutto sembra essere pronto per dare ufficialmente il via alle feste di Natale. Baby Vittoria sembra averlo capito bene, visto che ha sfoggiato il suo primo (e adorabile) abitino a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale è ormai alle porte e tutti stanno provando a fare il possibile per rendere le feste speciali, visto che negli ultimi due anni siamo dovuti rimanere "a distanza" a causa della pandemia. I Ferragnez hanno dato il via alle danze con largo anticipo, tanto che praticamente da un mese hanno un maxi albero di Natale addobbato in salotto, e ora sono prontissimi per dare il via al periodo delle festività con stile. Se da un lato Fedez è alle prese con i preparativi per la finale di X-Factor (per l'occasione ha cambiato colore di capelli), Chiara Ferragni si è occupata del look della piccola Vittoria, facendola apparire adorabile con un outfit a tema.

Vittoria segue il trend del tartan

Quale migliore occasione del ponte dell'Immacolata per lasciarsi travolgere dall'atmosfera natalizia? È proprio quanto successo in casa di Chiara Ferragni e Fedez, dove tutto sembra essere pronto per dare il via al Natale. La prima della famiglia ad aver sfoggiato un look "a tema" non è stata l'imprenditrice, che proprio qualche giorno fa aveva optato per un insolito abbinamento con pantaloni di vernice e twin set fucsia, a prendere il suo posto da icona fashion è stata la piccola Vittoria. Questa mattina è stata immortalata dal papà poco prima di passare la giornata con i nonni con indosso un adorabile abitino tartan, la stampa scozzese ormai simbolo del periodo natalizio.

Il look natalizio di Baby Vittoria

Il secondo Natale di Baby Vittoria

Vittoria per la precisione ha sfoggiato un mini abito che si rivelerà perfetto per l'inverno e per le feste, un modello con la gonna a ruota tartan in blu e verde bosco e il bustino con le maniche lunghe e il colletto Peter Pan in tinta unita. A renderlo ancora più adorabile sono dei mini fiocchetti coordinati intorno al punto vita. Per completare il tutto la bimba ha sfoggiato delle calzamaglie in tinta e l'immancabile mezzo raccolto. Insomma, la figlia di Chiara Ferragni è già pronta per Natale e, visto che lo scorso anno lo aveva passato a casa perché entrambi i genitori avevano il Covid, in questo 2022 di sicuro presenzierà spesso in loro compagnia alle cene di famiglia e agli eventi a tema.