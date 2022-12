Fedez si rifà il colore prima della finale di X-Factor: ora ha i capelli biondo ghiaccio Fedez ha dato il via ai preparativi per la finale di X-Factor che si terrà giovedì 8 dicembre. Ha approfittato della mattinata casalinga per rifarsi la tintura e per cambiare ancora drasticamente look.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova edizione di X-Factor, il talent musicale di Sky, è arrivata quasi al termine: giovedì 8 dicembre andrà in onda la finale e finalmente verrà rivelato il nome del vincitore di quest'anno. Ieri i giudici Fedez, Dargen D'Amico, Rkomi e Ambra Angiolini hanno partecipato all'esclusiva conferenza stampa, mentre a partire da oggi hanno ufficialmente dato il via ai preparativi per rendere l'evento spettacolare e memorabile. Il rapper, in particolare, sul palco presenterà il suo nuovo singolo Colpo di Stato (lo aveva annunciato qualche giorno fa con una foto in cui appare irriconoscibile senza tatuaggi) ed è per questo che ha deciso di aggiungere un ulteriore dettaglio inedito al suo look.

Fedez cambia ancora look

Oggi, 7 dicembre, a Milano è la festa del patrono S. Ambrogio, dunque non si lavora, e Fedez ne ha approfittato per darsi ai preparativi per la finale di X-Factor. Questa mattina l'ha passata a casa e, complice il fatto che i genitori si sono presi cura dei piccoli Leone e Vittoria, ha rifatto la tintura. Solo qualche settimana fa, colto da un "attacco di gioventù") aveva deciso di cambiare drasticamente look, dicendo addio ai capelli scuri naturali e sfoggiando una appariscente chioma biondo platino (proprio come quella dei suoi figli). Ora si è mostrato in "versione parrucchiere" e ha rivelato il risultato finale in alcune Stories di Instagram.

Fedez alle prese con la tintura

Il nuovo colore di capelli di Fedez

Sarà perché la ricrescita mora cominciava a essere evidente o perché semplicemente voleva aggiungere un tocco di novità in vista di un evento importante come la finale del talent, ma la cosa certa è che Fedez ha cambiato ancora una volta colore di capelli. È rimasto fedele al biondo ma ha optato per una nuance ancora più chiara, una tinta ghiaccio che a primo impatto sembra essere quasi bianca. Il dettaglio su cui il rapper si è soffermato, però, non è la "nuova" chioma ma il brufolo che gli è spuntato al centro della guancia che rischia di rovinargli il look domani sera. Cosa ne penserà la moglie Chiara Ferragni di questa ennesima piccola rivoluzione in fatto di hairstyle?

