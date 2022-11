Fedez è di nuovo biondo: “Ora somiglio di più ai miei figli” Il rapper e giudice di X Factor Fedez ha detto addio ai capelli castani e ha sfoggiato sui social un radicale cambio di look.

A cura di Beatrice Manca

Con un selfie in primo piano Fedez ha mostrato al mondo il nuovo look: ha detto addio ai capelli castano scuro per sfoggiare un taglio cortissimo color…biondo ossigenato! La foto, prevedibilmente, è subito diventata virale e il rapper ha commentato il nuovo taglio di colore con ironia: "Ora somiglio un po’ di più ai miei figli".

Il cambio di look di Fedez

Non è la prima volta che il rapper e giudice di X Factor si lascia tentare da un radicale cambio di look. Siamo abituati a vedere Fedez con i capelli scuri, portati corti con un ciuffo all'insù sulla fronte. Già nel 2019, però, aveva sorpreso la moglie Chiara Ferragni con una chioma platino, per poi provare le sfumature rosa fragola e arcobaleno. Dopo essere tornato al suo naturale castano scuro ha deciso di chiudere l'anno con un vero colpo di testa, scegliendo un colore freddo e luminoso. Un filtro? Un fotoritocco? Ai dubbi dei follower il rapper ha risposto con un altro selfie, scattato in ascensore, dove mostra il nuovo colore con un look sportivo: piumino imbottito nero, tuta da ginnastica e Crocs.

Fedez con i capelli biondi

Il nuovo colore di capelli, come sottolinea scherzando lo stesso Fedez sui social, è quello dei figli: Leone e Vittoria sono entrambi biondissimi e hanno dei morbidi boccoli ai capelli. I bambini hanno ereditato i colori chiari della famiglia della mamma, anche se Chiara Ferragni in realtà da bambina aveva i capelli rossi. In ogni caso, ora il biondo è il colore di famiglia: che sia un effetto della Barbie mania imperante?