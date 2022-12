Fedez senza tatuaggi con la cicatrice in vista: è irriconoscibile per il lancio di Crisi di Stato Fedez ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Colpo di Stato (che sarà fuori venerdì 9 dicembre). Per farlo ha “cancellato” tutti i tatuaggi, apparendo irriconoscibile sui social.

Fedez non sarà tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2023 (al quale invece partecipa la moglie Chiara Ferragni nei panni di co-conduttrice) ma, nonostante ciò, è più attivo che mai sul piano professionale. Dopo aver spopolato con Viola, la hit realizzata in coppia con Salmo, ha annunciato l'arrivo di un nuovo singolo: si chiama Crisi di Stato e sarà fuori venerdì 9 dicembre. Per comunicare la lieta notizia ai fan ha condiviso un post social realizzato ad hoc ma la cosa particolare è che ha sorpreso tutti con un look inedito. Il rapper ha "cancellato" tutti i tatuaggi dal corpo, apparendo irriconoscibile con le pelle candida e gli addominali in vista.

Fedez "cancella" tutti i tatuaggi

Il 9 dicembre Fedez tornerà a scalare le classifiche del nostro paese con il singolo Crisi di Stato e sui social ha già preannunciato il look inedito che sfoggerà nel video. I capelli corti biondo platino come quelli dei figli non sono una novità, visto che ha cambiato colore ormai da diverse settimane, il vero dettaglio insolito e originale è l'assenza dei tatuaggi. Così come aveva fatto qualche anno fa per scherzo, anche ora il cantante li ha cancellati totalmente con il make-up, eliminando ogni disegno colorato e indelebile dal corpo. Collo, braccia, petto, pancia: non c'è neppure l'ombre dell'inchiostro variopinto, a prova del fatto che con fondotinta e correttori ad hoc è possibile "cancellare" completamente i tattoo (anche se in modo temporaneo).

Fedez lascia la cicatrice in vista

L'assenza dei tatuaggi sul corpo di Fedez ha messo in risalto non solo gli addominali e i muscoli scolpiti ma anche la cicatrice sulla pancia, il segno che ancora porta sulla pelle dell'operazione al pancreas a cui si è sottoposto all'inizio dell'anno. Sebbene all'inizio abbia fatto fatica ad accettarla, col passare del tempo l'ha "accolta" con orgoglio. Oggi la considera un segno di vita, la prova materiale del fatto che è riuscito a lasciarsi alle spalle un cancro che potenzialmente sarebbe potuto essere mortale. La cicatrice non è l'unico segno indelebile della sua lotta contro il tumore, il rapper ha anche fatto un maxi tatuaggio sulla schienaun maxi tatuaggio sulla schiena. Cosa raffigura? Due bambini che si scaldano col fuoco, che non sarebbe altro che un omaggio a Leone e Vittoria, i suoi punti fermi in un momento tanto difficile.