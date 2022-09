Fedez si tatua la schiena: l’enorme disegno nasconde una dolce dedica ai figli Leone e Vittoria Fedez ha fatto un nuovo tatuaggio: questa mattina si è lasciato imprimere un enorme disegno sulla schiena dandone una piccola anticipazione sui social. Ecco cosa raffigura e qual è il suo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno è stato ricco di emozioni contrastanti per Fedez e non solo perché ha raggiunto diversi successi professionali: si è ritrovato anche a combattere contro un cancro al pancreas che l'ha costretto a sottoporsi d'urgenza a un delicatissimo intervento. Oggi il peggio sembra essere passato, anche se, oltre a fare regolarmente dei controlli medici, ha dovuto cambiare le se abitudini quotidiane in modo drastico, visto che gli sono stati rimossi diversi organi e un pezzo di intestino. L'esperienza l'ha segnato non poco ed è per questo che ha voluto fare un nuovo tatuaggio: ecco qual è il significato simbolico del disegno che si è lasciato imprimere sulla schiena.

Fedez, il nuovo tatuaggio dopo il cancro

Fedez ha combattuto contro un piccolo tumore al pancreas qualche mese fa e ancora oggi sul corpo porta i segni dell'operazione: un'enorme cicatrice al centro della pancia. Mentre era in vacanza a Ibiza uno dei followers gli aveva chiesto se l'avrebbe coperta con un tatuaggio e la sua risposta è stata chiara: ha intenzione di lasciarla così ma vuole fare un nuovo tattoo per ricordare per sempre quella terribile esperienza. Già in quell'occasione il rapper aveva "spoilerato" che il disegno sarebbe stato dedicato a tutte le persone ce lo hanno aiutato e sostenuto in quel periodo, primi tra tutti i figli Leone e Vittoria.

Fedez mostra il nuovo tatuaggio

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Fedez

Questa mattina Fedez ha ricevuto a casa il tatuatore Luca Natalini, mostrando tutti i dettagli del nuovo tattoo con tanto di didascalia "Inizia il calvario". Il disegno è stato realizzato sulla schiena e sulla parte posteriore della coscia sinistra e nasconderebbe un profondo significato simbolico.

Il nuovo tatuaggio

Dalle spalle ai fianchi sulla pelle il rapper si è lasciato imprimere l'immagine di un corvo, che secondo la tradizione sarebbe il portatore della notizia di morte imminente. Sulla gamba, invece, ci sono due dolci bambini che si riscaldano le mani sul fuoco, un disegno rassicurante che farebbe riferimento a Leone e Vittoria, due punti fermi della sua vita che, insieme alla moglie Chiara Ferragni, gli hanno dato la forza per affrontare la malattia senza perdere le speranze.