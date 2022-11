L’albero di Natale di Chiara Ferragni: quanto sono costati gli addobbi È già Natale a casa di Chiara Ferragni che ha svelato sui social il segreto del suo albero di Natale con luci intelligenti dagli effetti più svariati.

Il Natale in casa di Chiara Ferragni è arrivato ormai già da qualche giorno e la nota influencer non nasconde la sua gioia e soddisfazione per gli addobbi realizzati. Anche manca più di un mese al Natale, ogni anno, va in scena una vera e propria battaglia, tacita, tra i Vip a chi fa i migliori addobbi per le feste. Il Natale a casa di Chiara Ferragni è una delle occasioni più celebrate e l'albero di Natale dei Ferragnez ogni anno stupisce per la sua ricchezza e originalità. Scopriamo quanto costano le loro luci di Natale.

È già Natale a casa di Chiara Ferragni che ha svelato sui social il segreto del suo albero di Natale. Nelle immagini condivise dalla nota influencer si notano colori sempre diversi del suo albero natalizio grazie ad un cambio di luci facile e veloce. Non abbonda infatti eccessivamente di addobbi l'albero di Natale di Chiara Ferragni ma si distingue per le particolati luci natalizie che lo decorano.

Chiara Ferragni per il suo albero di Natale non ha scelto una qualsiasi decorazione bensì un sistema innovativo e intelligente di illuminazione che permette di ottenere effetti di luce e colore sempre diversi. Attraverso una app dal telefono le luci natalizie possono essere cambiate facilmente per passare dal classico oro al multicolor, dando vita anche ad effetti dinamici e sonori.

Le luci sull'albero di Chiara Ferragni sono un prodotto realizzato da Twinkly, azienda di tecnologia italiana creata da Ledworks, leader nel mercato dell'illuminazione intelligente.

L'unicità delle luci Twinkly sta appunto nel sistema di controllo tramite app che consente di scegliere numerose soluzioni ed effetti di illuminazione. Una volta installate le luci sull'albero con lo smartphone si fa una mappa delle posizioni dei Led: "Ogni è un pixel che può essere controllato individualmente" spiega l'azienda.

L'albero di Natale di Chiara ferragni passa dall'essere colorato tutto di rosso, ai colori dell'Italia fino al multicolor più vario. Le luci intelligenti di Twinkly variano dai 74 euro per le sole strisce che partono da 100 Led fino ad un'illuminazione per l'intero albero al costo di 499 euro.