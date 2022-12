Natale in casa Ferragnez, 2021 Vs. 2022: come sono cambiati Leone e Vittoria Quanto sono cresciuti i Baby Ferragnez nell’ultimo anno? A mostrarlo è stata mamma Chiara Ferragni, che ha realizzato un collage con le foto natalizie di Leone e Vittoria di quest’anno e del 2021: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono molto legati al Natale, è il momento dell'anno in cui si ritrovano con la famiglia al completo tra gustose cene, momenti casalinghi e regali griffati. Hanno "anticipato i tempi" addobbando l'albero al centro del salotto fin dai primi giorni di novembre ma è solo da qualche giorno a questa parte che stanno lasciando sempre più spazio a look a tema. Se da un lato Fedez sembra essere non troppo entusiasta per l'inizio delle feste (basti pensare al fatto che fino a qualche giorno fa è a Los Angeles), Chiara Ferragni non sta nella pelle e, tra completini scintillanti e Christmas Jumper, è pronta per dare il via al periodo natalizio con stile.

Il Natale di Leone e Vittoria

Le mascotte di casa Ferragnez? Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez diventati ormai delle celebrità. Per loro questo è il vero primo Natale fianco a fianco, visto che lo scorso anno erano stati costretti in casa prima dalle restrizioni, poi perché i genitori erano risultati positivi al Covid. Ora si godono il periodo di festa con più spensieratezza, rimanendo incantati di fronte le illuminazioni, i festoni e gli spettacolari addobbi che vedono in giro per la città. Naturalmente anche per loro non mancano gli outfit a tema, dall'adorabile abitino tartan di baby V. al maglione natalizio di Leone (abbinato allo smalto sulle unghie come quello di mamma e papà).

I baby Ferragnez amano i look natalizi

Chiara Ferragni ama documentare i progressi dei figli e ha approfittato del Natale per mostrare ai followers come sono cresciuti. Al motto di "Christmas 2021 Vs. Christmas 2022", ha realizzato un collage con foto dell'anno scorso e di quest'anno, il risultato? Sia Leone che Vittoria sono cresciuti moltissimo: il primogenito diventa sempre di più un ometto, mentre la sua sorellina è ormai autosufficiente, tanto da fare le smorfie alla camera ogni volta che viene fotografata. Il dettaglio che è rimasto invariato? I piccoli sono sempre super trendy: con i loro look a tema fatti di stampa tartan e dettagli total red sono prontissimi per godersi al 100% le feste.