Chiara Ferragni vestita di cristalli: in montagna non rinuncia a minigonna e crop top Durante il soggiorno a Saint Moritz Chiara Ferragni ha sfoggiato il look perfetto per le feste in arrivo: la moda dell’inverno 2023 è scintillante!

A cura di Beatrice Manca

Le feste di Natale 2022 si avvicinano e questo, nel mondo della moda, significa una sola cosa: è ora di brillare! Le tendenze del momento puntano tutto su colori preziosi – oro, argento, rubino – o su dettagli sparkling tra cristalli, perle e paillettes. Chiara Ferragni, una vera rabdomante delle tendenze, non se lo è fatto ripetere due volte: in vacanza a St. Moritz ha sfoggiato un completino di cristalli che è già tra le ispirazioni glamour per Capodanno!

Chiara Ferragni sfida il freddo con il crop top

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni si è ritagliata un po' di tempo per la famiglia e, approfittando del ponte dell'Immacolata, ha trascorso un weekend a Saint Moritz con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria. Un anno fa avevano alloggiato nella stessa struttura con Vittoria ancora piccolissima: l'influencer ha condiviso due foto su Instagram in cui faceva vedere quanto sono cresciuti i bambini in così poco tempo. Nonostante le copiose nevicate degli scorsi giorni, l'influencer non ha rinunciato allo stile e ha sfidato il freddo con un completino a vita bassa indossato con i collant velati.

Chiara Ferragni in Prada

Il look è firmato Prada: il crop top di cristalli è in vendita sul sito a 1800 euro, mentre la minigonna è stata realizzata con ogni probabilità su misura per lei, visto che non risultano modelli simili. Si tratta di una rivisitazione glamour della classica gonna a pieghe, ma corta, scintillante e con un cinturino sul fianco. Insomma: la perfetta compagna per una serata in discoteca.

Top con i cristalli Prada

La tendenza dell'inverno 2023 è sparkling

Il look di Chiara Ferragni ci porta già nel mood effervescente delle feste di Natale e Capodanno: quale occasione migliore per divertirsi con look scintillanti? La moda Autunno/Inverno 2023 è pura luce: dai jeans ricamati con i cristalli ai pantaloni effetto metallizzato, fino ai reggiseni con i cristalli, il must della stagione sfoggiato anche da Ambra Angiolini alla finale di X Factor. Da Miu Miu a Valentino, le passerelle confermano la tendenza sparkling: nel guardaroba delle feste insomma non può mancare un blazer lamé, una minigonna in paillettes o una clutch gioiello. E chissà che Babbo Natale non esaudisca i desideri fashion in anticipo!