Le gonne a pieghe per l’Autunno/Inverno 2022-23: il plissé è la tendenza chic Plissettata o a portafogli, lunga o corta, la gonna a pieghe è un classico del guardaroba invernale: i modelli più chic da sfoggiare durante le feste.

A cura di Beatrice Manca

Alexander McQueen, Miu Miu, Rochas

Come vestirsi al brindisi aziendale prima delle feste? O per un pomeriggio di shopping a comprare gli ultimi regali? Cosa indossare al pranzo di famiglia di Natale? La risposta è sempre la stessa: una gonna plissettata, la tendenza must dell'Autunno/Inverno 2022-23. Questo capo dall'allure sofisticato è il salva look per le feste dietro l'angolo, da abbinare in versione casual, elegante o country-chic.

Le gonne plissé sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

Tra le gonne di tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23 i modelli plissé meritano un capitolo a parte. Le passerelle le propongono ginocchio o al polpaccio, a pieghe larghe o con una plissettatura fitta, come quelle floreali firmate Dior.

La gonna plissé di Dior

La moda dell'inverno sperimenta con effetti luminosi, vernice spalmata e riflessi metallizzati. Dal classico tartan – perfetto per i look natalizi – fino alle gonne a pieghe in pelle firmate BOSS: quando le temperature scendono una gonna al polpaccio indossata con le calze pesanti è la perfetta soluzione per essere glamour senza soffrire il freddo.

La gonna plissettata di BOSS

Come abbinare le gonne a pieghe di giorno e di sera

La gonna a pieghe o a portafogli è la più classica del guardaroba, ma classico non significa per forza noioso: Miu Miu la propone a vita bassa, da indossare con lingerie a vista e un maglione crop. Anche Belén Rodriguez l'ha indossata in versione mini. Per entrare nell'atmosfera natalizia niente di meglio che un modello a quadri o tartan da indossare con un maxicardigan o un blazer a contrasto.

Le gonne a pieghe di Roberto Cavalli

La gonna a pieghe richiama subito lo stile country-chic britannico: non è un caso che Kate Middleton sfoggi spesso gonne e abiti plissettati. Copiare il suo stile per una cena o un'occasione formale è semplice: gonna al polpaccio con un plissé fitto color cammello, verde bosco o blu navy e un dolcevita abbinato. Il look monocromo, completato da stivali con il tacco e cappotto, sarà il passepartout perfetto per le feste natalizie.

La gonna plissé di Fabiana Filippi

Per la cena di Capodanno o una serata fuori, invece, provatela in versione scintillante, in lurex o spalmata di oro o bronzo. Basta abbinare una semplice camicia in seta per essere la regina della serata!