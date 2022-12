Belén Rodriguez con la gonna a pieghe (e il top in onore di Luna Marì) Gonnellina a pieghe, top effetto seconda pelle, stivali col tacco: è il nuovo trendy look di Belén Rodriguez.

Belén Rodriguez è molto attiva sui social: ama condividere la quotidianità coi follower. Si mostra spesso alle prese col lavoro, tra eventi, set fotografici, shooting, registrazioni televisive. Ma a volte condivide anche istantanee di vita familiare assieme ai figli, Santiago e Luna Marì. Del privato è abbastanza gelosa, soprattutto da quando è tornata insieme a Stefano De Martino. La coppia ha deciso di voler vivere la storia nel modo più intimo possibile, pur consapevoli di quanto siano amati dalle rispettive community, che li supportano sin dall'inizio.

Le speranze di un ritorno di fiamma non si erano mai spente del tutto e anche per questo la notizia del ricongiungimento è stata accolta con grande entusiasmo dai fan. Sono una coppia amatissima, che per il momento però si sta esponendo senza eccessi mediatici. Ciò che sui social la showgirl argentina ama fare più di tutto, è condividere i suoi trendy look.

Spopolano le gonne a pieghe per l'autunno

Le gonne più chic per l'Autunno/Inverno 2022-23 sono quelle a pieghe. Diverse Maison le hanno proposte in passerella, inserendole nelle loro collezioni e le celebrities amano abbinarle creando dei look college, declinati in chiave più casual o più femminile. Corta o lunga, longuette o midi, a pieghe o in tessuto plissé: la gonna a pieghe non può mancare nel guardaroba del momento, per essere trendy.

Belén Rodriguez ha seguito il trend quando ha partecipato alla puntata di Amici di domenica 13 novembre: ha indossato proprio una minigonna a pieghe nera a vita alta di Hinnominate (il suo "brand di famiglia") abbinata polo in maglia di Ballantyne, maglioncino arancione di Vanine Knitwear con maniche a palloncino e maxi bottoni, mocassini bassi con calzini bianchi bene in vista. Ha confermato la sua passione per questo capo anche con un altro look.

in foto: top Marine Serre

Ha abbinato la gonna nera Hinnominate a vita alta al Second Skin Moon Top di Marine Serre beige, con piccole lune nere stampate su tutta la superficie. Costa 250 euro. Niente mocassini stavolta, ma degli stivali neri con tacco e punta quadrata abbinati a calze velate scure.