Belèn Rodriguez segue il trend dei mocassini (e li abbina alle scarpette di Luna Marì) Belén Rodriguez ha seguito il trend dei look in stile college per partecipare alla puntata di Amici che andrà in onda domenica 13 novembre. Per l’occasione ha abbinato una gonna a pieghe a un paio di mocassini bassi (coordinati a quelli di Luna Marì).

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez non rinuncia mai allo stile, neppure quando passa del tempo a casa in compagnia del marito Stefano De Martino e dei figli. Complice l'ospitata ad Amici di Maria De Filippi a cui ha partecipato nel pomeriggio, ieri sera si è immortalata tra le mura domestiche in una versione super trendy. L'argentina ha seguito il trend della moda preppy con un adorabile look in stile college. Il dettaglio su cui ha portato l'attenzione dei fan? Ha sfoggiato un paio di mocassini, le scarpe must del momento, e, oltre ad abbinarli ai calzettoni, ha anche optato per un modello coordinato alle scarpette di Luna Marì. In quanti non vedono l'ora di ammirare mamma e figlia vestite come due gemelline?

Il look collegiale di Belén

Domenica 13 novembre Belén sarà tra gli ospiti di Amici di Maria De Filippi e sui social ha già rivelato il look collegiale che sfoggerà sul palco. Ha abbinato una minigonna a pieghe nera e a vita alta di Hinnominate a un maglioncino arancione di Vanine Knitwear, un modello con le maniche a palloncino e dei maxi bottoni in tinta sui polsi.

Belén ad Amici di Maria De Filippi

Per completare il tutto ha pensato bene di seguire la moda più trendy dell'autunno, quella dei mocassini indossati con i calzettoni. Per lei niente collant, parigine o autoreggenti, ha preferito lasciare le gambe nude e sfoggiare semplicemente un paio di calzini di spugna bianca. Non li ha "nascosti" ma li ha portati a vista in un paio di adorabili mocassini lucidi e senza tacco di Poesie Veneziane.

Belén Rodriguez con il look college

Belén e Luna Marì hanno le scarpe coordinate

Belén non è solo una delle showgirl più richieste del nostro paese, è anche una mamma attenta e amorevole che non esita a mostrare sui social le sue giornate casalinghe in compagnia dei figli. Proprio ieri sera, ad esempio, ha portato l'attenzione dei followers su un dettaglio adorabile: i suoi nuovi mocassini sono coordinati alle scarpette Gucci di Luna Marì (ne ha anche un altro paio identico ma in rosso fuoco). L'argentina ha immortalato il suo piede al fianco delle ballerine della bimba e nella didascalia ha scritto: "Tu, la mia crescita più grande. (37 vs 22)". Lo scatto delle calzature abbinate non è forse tra i più adorabili di tutti i tempi?